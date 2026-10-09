قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: جمهورية كوريا صديقة وشريك موثوق ومخلص لمصر
أول تصريحات من القاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي بعد الفوز بجائزة نوبل
زيارة الرئيس السيسي إلى كوريا.. من حفاوة الاستقبال إلى عمق العلاقات| فيديو
أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار والعملات الأجنبية.. وحالة الطقس اليوم الجمعة
أسعار الوقود تضرب شركات الطيران الأوروبي.. إيزي جيت تلغي آلاف الرحلات
جالي اكتئاب|معلم يستغيث: تحولت لآلة لتصحيح التقييمات والواجبات و"مش لاحق أشرح"
غيوم وأمطار بشرم الشيخ.. رياح وأجواء غائمة ورفع درجة الاستعداد بجنوب سيناء
فاتورة الكهرباء أكتوبر 2026.. قيمة الاستهلاك وطرق السداد
شبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة
موعد مباراة ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
جيش الاحتلال يزعم مقـ تل عدد من قادة المقـ اومة في فلسطين
محمد الحلو يكشف سبب الابتعاد عن التمثيل و ينتقد استخدام الذكاء الاصطناعي في الغناء| فيديو خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مصر وماليزيا.. تصنيع مشترك واستثمارات في الطاقة والتشييد والسيارات

علما مصر وماليزيا
علما مصر وماليزيا
علياء فوزى

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم إلى مطار كوالالمبور الدولي، وذلك في مستهل الزيارة  التي يجريها إلى مملكة ماليزيا ضمن جولة آسيوية، بدأها بكوريا الجنوبية ثم ماليزيا وأخيرا إندونيسيا، لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع الدول الآسيوية.

60 عاما من العلاقات المصرية الماليزية

تمتد العلاقات المصرية الماليزية لأكثر من ستة عقود، إذ تمثل نموذجاً فريداً للتعاون "الجنوب-جنوب" وجسراً استراتيجياً يربط بين قارتي أفريقيا وآسيا. 

وتتطبق المواقف المصرية الماليزية في العدد من القضايا الدولية والإقليمية.

وعلي مستوى العلاقات الأقتصادية تستهدف مصر وماليزيا إقامة  شراكة استراتيجية شاملة تدمج الاستثمارات المشتركة، والتعاون في قطاعات الطاقة، التكنولوجيا، والاقتصاد الرقمي، مدعومة باتفاقيات التجارة الحرة والتكتلات الإقليمية مثل الكوميسا وآسيان.

استثمارات متبادلة

 سجلت الاستثمارات الماليزية في مصر نحو 6.6 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025 موزعة علي قطاعات البترول، الغاز، الكهرباء، والتشييد، بالإضافة إلى التوجه نحو صناعات الإطارات والمطاط وزيت النخيل،بحسب بيانات حكومية حديثة.

وبلغت قيمة الاستثمارات المصرية في ماليزيا 199.9 مليون دولار خلال نفس 2024/ 2025، في الصناعات الكيماويات والصناعات الخشبية.

حجم التبادل التجاري

وصل حجم التبادل التجاري بين مصر وماليزيا لنحو 495 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2026.

وارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى ماليزيا لتسجل 68 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2026، مقابل 60 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2025 بنسبة ارتفاع قدرها 13.3 % .

صادرات مصرية إلى ماليزيا

جاءت المحاصيل الزراعية في مقدمة الصادرات المصرية إلى ماليزيا، إذ تصدرت الخضروات والفواكه بقيمة 23 مليون دولار.

فيما سجلت صادرات الملح ، كبريت ، احجار ، أسمنت  بقيمة 18 مليون دولار، وصلت قيمة صادرات سجاد وأغطية أرضيات بنحو 3 مليون دولار، وكذلك  ألومنيوم ومصنوعاته بقيمة 3 مليون دولار، وسجلت صادرات الملابس الجاهزة المصرية إلي ماليزيا بنحو 2 مليون دولار .

واستوردت مصر من ماليزيا سلع ومنتجات في مقدمتها: شحوم وزيوت نباتية وحيوانية، آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها، كاكاو ومحضراته، مطاط ومصنوعات ومنتجات كيماوية عضوية.

و انتقل التعاون بين القاهرة وكوالامبور من مجرد تبادل السلع الأساسية إلى التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا، أبرزها افتتاح مصنع لتجميع سيارات "بروتون ساجا" الماليزية في الجيزة بنظام التجميع الكامل (CKD)، باستثمارات 2 مليار جنيه.

فرص استثمارية في مصر

وهناك العديد من القطاعات الصناعية التي تتمتع فيها مصر بميزايا تنافسية  وفي مقدمتها السياحة، والنقل واللوجستيات، والطاقة الجديدة والمتجددة.

مصر ماليزيا العلاقات الاقتصادية التبادل التجاري صادرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم .. موعد اجتماع لجنة تسعير المحروقات

حالة الطقس

شبورة كثيفة وأمطار رعدية بالقاهرة والمحافظات.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

مصطفي درويش

دفع لي إيجار 3 شهور وبعت لي أكل ومصاريف.. فتاة تروي موقفا إنسانيا لـ مصطفى درويش

محمد عبد العظيم

محمد عبد العظيم يتعرض لحادث سير.. والفنان: عشت في رعب

سامح حسين

زوجة سامح حسين تكسر صمتها بعد شائعة وفاته: تاني يا جماعة

فتوح

عدم التعامل باحترافية.. الزمالك يرد على تصريحات أهلي بنغازي بشأن فتوح

الزمالك

المستوى A .. تحركات جديدة من مجلس الزمالك بشأن شركة الكرة

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-10-2026.. عيار 21 الآن والجنيه الذهب

ترشيحاتنا

الذهب

الذهب في مصر بين ضغوط الدولار وتقلبات الأسواق العالمية.. هل يتحرك عيار 21 عكس الاتجاه؟

مطار الملك خالد الدولي بالرياض

تهديد لأمن المنطقة.. الكويت تدين اعتداءات الحوثي على مطار الملك خالد بالرياض

ضرب المدرسين للطلاب

عضو المحامين العرب تفجر مفاجأة بشأن ضرب المدرسين للطلاب.. متى تصل العقوبة إلى 3 سنوات حبس؟

بالصور

أسعار ومواصفات سوزوكي فرونكس 2026 في السوق السعودي

سوزوكي فرونكس 2026
سوزوكي فرونكس 2026
سوزوكي فرونكس 2026

قبل الضغط على الزناد.. ترامب يستعين ببرامج الذكاء الاصطناعي قبل اتخاذ القرارات العسكرية

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

فستان ناعم.. إلهام شاهين تبهر متابعيها

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد