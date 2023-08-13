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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الأهلي خطف نجم الزمالك| صفقة جديدة لصالح القلعة الحمراء تسبب صدمة لجمهور الابيض

النادي الاهلي
النادي الاهلي

أعلن النادي الاهلي عن تعاقدة مع نجم نادي الزمالك السابق لاعب السلة مصطفى كيجو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي الشمال القطري.

مصطفى كيجو 

الاهلي يخطف نجم الزمالك

ونشرت الصفحة الرسمية للقلعة الحمراء صورة مصطفى كيجو وعلقت :"مرحباً بك في قلعة البطولات .. نادي القرن .. النادي الأهلي".

أزمة مستحقات الاعبين

يذكر أن اللاعب قد رفض تجديد عقده مع نادي الزمالك بسبب عدم الحصول على مستحقاته المتأخرة وقرر وقتها الانتقال لصفوف الشمال القطري ليعود إلى مصر من جديد من بوابة النادي الأهلي.

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كأس العالم للأندية

ويأتي التعاقد مع كيجو في ظل سعي إدارة النادي الأهلي لتدعيم صفوف الفريق قبل بداية البطولات المحلية بالإضافة إلى مشاركة الفريق في الدوري الأفريقي وكأس العالم للأندية هذا الموسم.

وكان قد نجح الأهلي في تحقيق لقب بطولة الدوري الأفريقي "BAL" بالموسم المنقضي وذلك عقب الفوز على  الجمارك السنغالي بنتيجة 80-65 بالمباراة النهائية.

تفاصيل عقد نجم الزمالك مع الاهلي

تعاقد النادي الاهلي مع مصطفى كيجو لمدة 4 سنوات، وشهدت الساعات الماضية إنهاء كل الأمور الإدارية الخاصة بقيد اللاعب مع الفريق خلال فترة الإعداد، استعدادًا للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يعلن مسئولو الأهلى عن الصفقة رسميا خلال الساعات المقبلة، لانتظام اللاعب في التدريبات مع الفريق خلال فترة الإعداد.

مصطفى كيجو 

وجاء التعاقد مع كيجو بناء على رغبة الإسبانى أوجستى بوش المدير الفني لفريق سلة الأهلى، حيث إنه يعرف مستوى اللاعب جيدا، منذ كان مديرا فنيا لكيجو في الزمالك ، ومن المقرر أن يكون عقد اللاعب مع الأهلى لمدة 4 مواسم قادمة.

وكان كيجو لاعبا في صفوف الزمالك، وحقق معهم بطولة دورى السوبر، والـ bal ثم فسخ تعاقده مع الفريق بسبب المستحقات المتأخرة.

وفى فبراير الماضى انتقل كيجو الى الشمال القطرى، وبعد انتهاء عقده مع الفريق  اتفق مع الأهلى على الانتقال اليه في صفقة انتقال حر. 

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