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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنت مين علشان تتشرط.. معتز إينو يكشف مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي

الأهلي
الأهلي

أكد الكابتن معتز اينو، لاعبن النادي الأهلي الأسبق ومنتخب مصر، أن النادي الأهلي لا يقبل شروطا من أحد، مؤكدًا أن اللاعب هو من يفرض نفسه على أن يشاركه المدير الفني، وليس العكس.

 

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وأضاف معتز أينو، خلال حواره على قناة الحدث اليوم، أنه ليس مع التصريحات الصادرة من صلاح محسن لاعب الأهلي السابق، الذي يفرض على الأهلي اللعب أساسيا، ولكن الأهلي رفض أن يعود للأهلي، معلقًا :" اعتقد أن صلاح محسن لن يقول هذا الكلام نصًا".

ولفت إلي أن الأهلي عندما يتعاقد مع مهاجم، سيكون من أجل اللاعب، ولكن تميز اللاعب هو من يفرض على الجميع، أن يجعله أساسيا.

وتابع :" انت مين علشان تتشرط.. مفيش حد يتشرط على الأهلي.. ألعب هتشارك".

 

النادي الأهلي الأهلى منتخب مصر معتز إينو صلاح محسن لاعب الأهلي

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