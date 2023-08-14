معتز اينو يوجه رسالة لـ محمد شريف بشأن رحيله عن الأهلي

أكد الكابتن معتز اينو، لاعبن النادي الأهلي الأسبق ومنتخب مصر، أن محمد شريف مهاجم النادي الأهلي، يعتبر من أفضل المهاجمين في الدوري المصري، وكانت له أهداف مميزة مع الأهلي.

وأضاف معتز اينو، خلال حواره على قناة الحدث اليوم، أنه يرفض رحيل محمد شريف عن النادي الأهلي، ولكن القرار الأول و الأخير سيكون لـ المدير الفني لـ الأهلي كولر.

وأوضح معتز أينو، أن محمد شريف عليه، ان يركز أكثر، لآن المهاجم يكون بعدد الأهداف التي يحققها في المباريات.

وأشار إلي أنه ليس مع التصريحات الصادرة من صلاح محسن لاعب الأهلي السابق، الذي يفرض على الأهلي اللاعب، ولكن الأهلي رفض أن يعود للأهلي، معلقًا :" اعتقد أن صلاح محسن لن يقول هذا الكلام نصًا".

ولفت إلي أن إي لاعب مميز سيتمسك به المدير الفني، وليس اللاعب هو صاحب قرار اللاعب.