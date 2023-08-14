عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس اتحاد السلة يكشف موقف مشاركة الأهلي في البطولة العربية.. فيديو

صدى البلد

كشف مجدي أبو فريحة، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، موقف الاتحاد من السماح للأهلي بالمشاركة في البطولة العربية للأندية إلى جانب الدوري الأفريقي «البال»، رغم اشتراط لائحة الاتحاد مشاركة النادي في بطولة خارجية وحيدة فقط.

وقال أبو فريحة، خلال مداخلة مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد، «الأهلي جاءت له دعوة خاصة من نادي قطر القطري وهذه دعوة خاصة وليس لا علاقة باتحاد السلة بها».

وأوضح أن اتحاد السلة حدد أنه لن يقوم بترشيح نفس النادي لأكثر من بطولة خارجية واحدة في الموسم، مع استثناء كأس العالم للأندية من ذلك، ولكن هناك الأمر يتعلق بدعوة خاصة.

وأشار أبو فريحة إلى أن الاتحاد وافق نظرًا لعدم تعارض البطولة مع دوري السلة، وأن البطولة ستُقام خلال فترة التوقف الدولي.

وحول مسألة حصول اللاعب باتريك يوسف على الجنسية المصرية والتحاقه بصفوف المنتخب في كأس العالم للسلة، أبدى أبو فريحة سعادته بالخطوة، موضحًا أن اللاعب باتريك يوسف والدته مصرية ووالده أمريكي مسلم، وهو فقط لم يكن يمتلك الجنسية المصرية، لكنه من جذور مصرية.

وأكد أبو فريحة أن باتريك كان سعيدًا للغاية بانضمامه لمنتخب مصر وأسرته سعيدة أيضًا بذلك.

وقال أبو فريحة: «آدم موسى أيضًا لاعب ممتاز ووضعه أسهل من باتريك لأنه يحمل الجنسية المصرية، ولديه ازدواج جنسية، ويتبقى فقط خطوة واحدة».

وأشار أبو فريحة إلى أن الاستعدادات لكأس العالم ترجع إلى المدير الفني، قائلًا: «نحن لم نتأخر في أي طلبات للمدير الفني ونفذنا جميع طلباته».

وحول مسألة مديونيات نادي الزمالك لدى الاتحاد، أشار أبو فريحة إلى أن هناك ديون على الزمالك، مضيفًا: «لم يتواصل معنا أحد حتى الآن، ونحن اتفقنا في اتحاد السلة بعدم تسجيل اللاعبين الجدد حال عدم سداد الديون».

ولفت أبو فريحة إلى أن الأهلي عليه ديون أيضًا لدى اتحاد السلة، والزمالك الأعلى من ناحية الديون، يمكن السماح بالجدولة خلال أشهر.

https://www.youtube.com/watch?v=3SzR9eTknNU

اتحاد السلة الاتحاد المصري لكرة السلة الأهلى البطولة العربية للأندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الموقع متاح الآن.. رابط نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

60 دقيقة إلى الوراء| موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. اضبط مواعيدك

لقطة محمد صلاح تكتب النهاية| ماذا حدث في مباراة ليفربول وتشيلسي ؟

مفاجأة .. القبض على فنان شهير لحيازته مخدر الحشيش بمطروح

قرار عاجل من محمد شريف ضد الأهلي

الأهلي خطف نجم الزمالك| صفقة جديدة لصالح القلعة الحمراء تسبب صدمة لجمهور الأبيض

مؤشرات تنسيق 2023.. ارتفاع نسب القبول بالطب و91% للأسنان و83% للهندسة

مفاجأة مدوية.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل بسبب طبيب الأهلي النفسي

ترشيحاتنا

اعترافات متهم بحيازة كمية من الآيس والهيروين في الشرابية

تنافس آيفون.. أفضل موبايلات OnePlus وان بلس في 2023

مضبوطات ب200 الف جنيه.. اعترافات تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى تصنيع وبيع المخدرات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الألوان ؟

صلاة العشاء في ثلث الليل الأخير .. حكمها وهل أجرها تام؟

انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 عبر هذا الرابط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة ملفتة.. إلهام شاهين تثير الجدل بأنوثتها على البحر

بفستان قصير.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها

كأنهم كائنات فضائية| فيديو لشخصيات غريبة يثير جدلا.. اعرف حقيقته

فرح الأطفال الأيتام..صور بائع تين شوكي تثير إعجاب السوشيال ميديا

فيديو

تصادم طريق كفر شكر.. وفاة 5 من أسرة واحدة

خلع دبلة الجواز| صورة ورسالة..هل انفصل معز مسعود عن حلا شيحة ؟

لو عايز تنام أثناء الشغل.. اليابان تقدم لك الحل في كبسولة |فيديوجراف

رسالة مهمة من أوكرانيا لـ روسيا عبر جزيرة الأفعى .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ