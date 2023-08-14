رئيس اتحاد السلة يكشف موقف مشاركة الأهلي في البطولة العربية.. فيديو

كشف مجدي أبو فريحة، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، موقف الاتحاد من السماح للأهلي بالمشاركة في البطولة العربية للأندية إلى جانب الدوري الأفريقي «البال»، رغم اشتراط لائحة الاتحاد مشاركة النادي في بطولة خارجية وحيدة فقط.

وقال أبو فريحة، خلال مداخلة مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد، «الأهلي جاءت له دعوة خاصة من نادي قطر القطري وهذه دعوة خاصة وليس لا علاقة باتحاد السلة بها».

وأوضح أن اتحاد السلة حدد أنه لن يقوم بترشيح نفس النادي لأكثر من بطولة خارجية واحدة في الموسم، مع استثناء كأس العالم للأندية من ذلك، ولكن هناك الأمر يتعلق بدعوة خاصة.

وأشار أبو فريحة إلى أن الاتحاد وافق نظرًا لعدم تعارض البطولة مع دوري السلة، وأن البطولة ستُقام خلال فترة التوقف الدولي.

وحول مسألة حصول اللاعب باتريك يوسف على الجنسية المصرية والتحاقه بصفوف المنتخب في كأس العالم للسلة، أبدى أبو فريحة سعادته بالخطوة، موضحًا أن اللاعب باتريك يوسف والدته مصرية ووالده أمريكي مسلم، وهو فقط لم يكن يمتلك الجنسية المصرية، لكنه من جذور مصرية.

وأكد أبو فريحة أن باتريك كان سعيدًا للغاية بانضمامه لمنتخب مصر وأسرته سعيدة أيضًا بذلك.

وقال أبو فريحة: «آدم موسى أيضًا لاعب ممتاز ووضعه أسهل من باتريك لأنه يحمل الجنسية المصرية، ولديه ازدواج جنسية، ويتبقى فقط خطوة واحدة».

وأشار أبو فريحة إلى أن الاستعدادات لكأس العالم ترجع إلى المدير الفني، قائلًا: «نحن لم نتأخر في أي طلبات للمدير الفني ونفذنا جميع طلباته».

وحول مسألة مديونيات نادي الزمالك لدى الاتحاد، أشار أبو فريحة إلى أن هناك ديون على الزمالك، مضيفًا: «لم يتواصل معنا أحد حتى الآن، ونحن اتفقنا في اتحاد السلة بعدم تسجيل اللاعبين الجدد حال عدم سداد الديون».

ولفت أبو فريحة إلى أن الأهلي عليه ديون أيضًا لدى اتحاد السلة، والزمالك الأعلى من ناحية الديون، يمكن السماح بالجدولة خلال أشهر.

https://www.youtube.com/watch?v=3SzR9eTknNU