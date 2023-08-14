250 مليون لبدء مفاوضات رحيل زيزو عن الزمالك

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن موقف نادي الزمالك من بيع أحمد مصطفى «زيزو»، جناح الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال سيف زاهر خلال برنامج «ملعب أون تايم»، الذي يقدمه عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «زيزو، موضوعه منتهي، لو يرغب في الرحيل عن الزمالك، عليه إحضار عرض رسمي، وسيكون نادي الزمالك صاحب القرار في مسألة رحيله من عدمه».

وأضاف: «مسؤولو نادي الزمالك أبلغوا زيزو، لو كان يرغب في الرحيل عليه إحضار عرض ابتداء من 250 مليون جنيه».

وتابع: «نادي الزمالك حدد 250 مليون جنيه لبدء المفاوضات حول رحيل زيزو».