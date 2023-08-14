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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد الكرة يوافق على منح أموال مصطفى فتحي وسيف الجزيري للزمالك

صدى البلد

نجح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، في الحصول على موافقة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، للحصول على أموال مصطفى فتحي وسيف الدين الجزيري خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال الإعلامي أمير هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "اتحاد الكرة وافق على منح نادي الزمالك، مبلغ 420 ألف دولار مستحقات النادي من صفقة مصطفى فتحي للتعاون السعودي، وسيف الدين الجزيري البالغة 230 ألف دولار، لحل بعض الأزمات داخل النادي".

واختتم أمير هشام: "بالرغم من حصول نادي الزمالك على تلك الأموال من اتحاد الكرة، إلا أنه لم يسدد حتى الآن مستحقات بنجامين أتشيمبونج لاعب الفريق السابق، ومستحقات وادي دجلة بسبب السنغالي ابراهيما نداي لاعب الفريق الحالي".

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