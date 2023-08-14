جلسة عاجلة لتجديد ثنائي نادي الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن استقرار مجلس إدارة النادي في اجتماعه مساء أمس الأحد علي عقد جلسة مع الثنائي أحمد فتوح الظهير الأيسر ومحمد صبحي حارس المرمى لحسم ملف التجديد لهما في الفترة الحالية.

وينتهي تعاقد كل من صبحي وفتوح مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم المقبل، ويحق لهما التوقيع لأي فريق في يناير المقبل دون الرجوع لمجلس الزمالك.

وأوضح المصدر أنه تم الاتفاق على توفير الموارد المالية الخاصة بالتجديد للثنائي في الأيام المقبلة من أجل حسم الملف بصورة نهائية.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قرر منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوم عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية.

واستقر المدير الفني الكولومبي على عودة الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.