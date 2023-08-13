عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إيهاب فهمي: فخور بالمشاركة في مهرجان القاهرة للدرما بمدينة العلمين

الفنان إيهاب فهمي
الفنان إيهاب فهمي

أعرب الفنان إيهاب فهمي، عن فخره الكبير بمصر وبالقيادة السياسية التي أنشأت مدينة العلمين الجديدة، والتي كانت عبارة عن حقل ألغام في السنوات الماضية، وكان من المحظور دخولها، ولكن في الوقت الحالي أصبحت مدينة ساحلية قائمة بكل مواطنيها، فضلا عن المهرجانات المتواجدة فيها. 

إيهاب فهمي يتحدث عن التطور في مدينة العلمين 

وأضاف "فهمي"، خلال تصريحات مع فضائية "اكسترا نيوز" على هامش تواجده في مدينة العلمين الجديدة لحضور مهرجان القاهرة للدراما أن مدينة العلمين الجديدة تحولت اليوم إلى أنها أصبحت مدينة يُقام عليها مهرجان فني، ومهرجان رياضي، ومهرجان ثقافي، "أنا فخور جدا ببلدي وبالقيادة السياسية، وأنا واحد من الناس اللي هيكون ليهم الشرف لما يتقال عملنا النسخة التانية من مهرجان القاهرة للدراما، وأنا عضو في مجلس المهن التمثيلية أني شاركت في هذا الحدث". 

وتابع إيهاب فهمي، أنه سعيد جدا بالمشاركة في مهرجان القاهرة للدراما، وبما حدث من تطور كبير في مدينة العلمين الجديدة، متمنيًا أن تظل مصر في الريادة خلال الفترة المقبلة، موجهًا الشكر للقائم على الأفلام التسجيلية في المهرجان، وإدارة المهرجان في الفترة الحالية، في ضوء الجهود الكبيرة التي تم بذلها من قبل هؤلاء الأشخاص لإقامة المهرجان. 

وواصل أن إقامة مهرجان القاهرة للدراما في مدينة العلمين ليس حدث عادي، ويجب التعامل معه على أنه ليس حدث طبيعي، خاصة أن مدينة العلمين بما شهدته من تطورات كبيرة يتم تسليط الضوء عليها بشكل واضح في الوقت الحالي. 

ايهاب فهمي مدينة العلمين إكسترا نيوز مهرجان القاهرة للدراما العلمين الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 دقيقة إلى الوراء| موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. اضبط مواعيدك

مفاجأة .. القبض على فنان شهير لحيازته مخدر الحشيش بمطروح

قرار عاجل من المحكمة فى اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

2.6 مليار دولار تنعش خزينة الدولة.. ماذا قال عنها البنك المركزي المصري؟

مؤشرات تنسيق 2023.. ارتفاع نسب القبول بالطب و91% للأسنان و83% للهندسة

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

أكبر غربلة في تاريخ الأهلي| بالأسماء.. 27 لاعبا خارج التتش رسميا.. تفاصيل

الزمالك مهدد بالإقصاء من كأس الكونفدرالية .. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

تلفزيون "شينجياج" يحتفي بزيارة وفد إعلامي مصري لـ الصين

قبل الزواج .. 35 سؤال يجب معرفة إجابتها من شريكك

وزير الدفاع الفرنسي: أكملنا التدريب العسكري لستة آلاف جندي أوكراني

خلع دبلة الجواز| صورة ورسالة..هل انفصل معز مسعود عن حلا شيحة ؟

الفئات المحرومه والمستثناه من صرف المعاش

الأهلي خطف نجم الزمالك| صفقة جديدة لصالح القلعة الحمراء تسبب صدمة لجمهور الابيض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض نقص فيتامين د و كيفية تعويضه بالأطعمة

طولها يقترب من 2 متر.. سمكة قرش ضخمة تثير فزعا في بريطانيا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك؟

بفستان مكشوف.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

لو عايز تنام أثناء الشغل.. اليابان تقدم لك الحل في كبسولة |فيديوجراف

رسالة مهمة من أوكرانيا لـ روسيا عبر جزيرة الأفعى .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

شاهد خناقة علي البليهي وتاليسكا بعد مباراة النصر والهلال ..من السبب؟ «فيديوجراف»

خرجتا لشراء دواء وصدمهما قاصر بسيارة نقل.. تفاصيل رحيل مريم وليلى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ