إيهاب فهمي: فخور بالمشاركة في مهرجان القاهرة للدرما بمدينة العلمين

أعرب الفنان إيهاب فهمي، عن فخره الكبير بمصر وبالقيادة السياسية التي أنشأت مدينة العلمين الجديدة، والتي كانت عبارة عن حقل ألغام في السنوات الماضية، وكان من المحظور دخولها، ولكن في الوقت الحالي أصبحت مدينة ساحلية قائمة بكل مواطنيها، فضلا عن المهرجانات المتواجدة فيها.

إيهاب فهمي يتحدث عن التطور في مدينة العلمين

وأضاف "فهمي"، خلال تصريحات مع فضائية "اكسترا نيوز" على هامش تواجده في مدينة العلمين الجديدة لحضور مهرجان القاهرة للدراما أن مدينة العلمين الجديدة تحولت اليوم إلى أنها أصبحت مدينة يُقام عليها مهرجان فني، ومهرجان رياضي، ومهرجان ثقافي، "أنا فخور جدا ببلدي وبالقيادة السياسية، وأنا واحد من الناس اللي هيكون ليهم الشرف لما يتقال عملنا النسخة التانية من مهرجان القاهرة للدراما، وأنا عضو في مجلس المهن التمثيلية أني شاركت في هذا الحدث".

وتابع إيهاب فهمي، أنه سعيد جدا بالمشاركة في مهرجان القاهرة للدراما، وبما حدث من تطور كبير في مدينة العلمين الجديدة، متمنيًا أن تظل مصر في الريادة خلال الفترة المقبلة، موجهًا الشكر للقائم على الأفلام التسجيلية في المهرجان، وإدارة المهرجان في الفترة الحالية، في ضوء الجهود الكبيرة التي تم بذلها من قبل هؤلاء الأشخاص لإقامة المهرجان.

وواصل أن إقامة مهرجان القاهرة للدراما في مدينة العلمين ليس حدث عادي، ويجب التعامل معه على أنه ليس حدث طبيعي، خاصة أن مدينة العلمين بما شهدته من تطورات كبيرة يتم تسليط الضوء عليها بشكل واضح في الوقت الحالي.