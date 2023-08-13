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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خلي بالك.. أعراض جديدة تظهر بعد الإصابة بفيروس كورونا طويلة الأجل

أغرب أعراض فيروس
أغرب أعراض فيروس كورونا

قال الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة في لندن، إن داء القلب الزراقي هي إحدى المضاعفات النادرة التي تحدث لدى المرضى المصابين بفيروس كورونا طويلة الأجل، وتحدث نتيجة إصابة الجهاز العصبي، وإصابة الجهاز العصبي اللاإرادي على المدى الطويل، وقد تؤدي إلى إجهاد زائد، وقد تؤدي إلى القدم الزرقاء. 

وأضاف "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن هذا واحد من الأعراض النادرة والغريبة لفيروس كورونا، لأن الأوردة الخاصة بالجسم تكون غير قادرة إلى إعادة الدم إلى الجهاز الدوري من جديد، وهو ما يؤدي إلى احمرار في القدمين، ومن ثم يتحول إلى أرزق، نتيجة تجمع الدم، وهذا جزء من اختلال التوازن في الجهاز العصبي الطرفي، وتحديدًا الجهاز العصبي اللاإرادي. 

وتابع استشاري الحالات الحرجة بلندن، أن الوعي واحد من أهم الأمور في التعامل مع هذا العرض، إذ أن كثير من المصابين لديهم هذا العرض ولا يعلمون أنه بسبب فيروس كورونا، "لازم الإنسان يخلي باله لو رجله بتحمر أو بتزرق بشكل مستمر مع الوقوف الطويل ساعتها ممكن يكون مصاب بكورونا، وهنا ياخد بعض الأدوية لتقوية القوى الموجودة في جدار الأوعية، لمساعدة الأوعية في إعادة الدم للجهاز الدموي من جديد". 

أفضل علاج للقدم الزرقاء بسبب الإصابة بكورونا 

أكد أن "أهم شيء إن الإنسان يعرف أن ده حاجة موجودة لا يتم تجاهلها، فضلا عن ضرورة الحصول على اللقاحات التي تقي من فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، وحتى الآن يوجد مضاعفات كتير محدش يعرفها عن مضاعفات فيروس كورونا، وخاصة المصابين طويل الأمد".

واستكمل، أن علاج القدم الزرقاء يكون علاج تحفظي، إذ أن أغلب الحالات يكون وضع مؤقت، حيث إن الإنسان بمجرد جلوسه يعود الدم لمكانه الطبيعي، والتعب يتلاشى، والغالبية العظمى من المصابين بهذا العرض لا يشكل لهم آلام، "العلاج التحفظي لو بيسبب ألم لبعض الناس هو ارتداء شراب ضاغط بحيث يسهل من رجوع الدم من تاني للجهاز الدوري، ورفع الرجلين من قبل المريض لو لقى احمرار أو زرقان في القدم". 

وأوضح أنه يوجد أعراض عديدة مرتبطة بفيروس كورونا، ومن المعروف عن المصابين بكورونا أن كل 10 أفراد مصابين بكورونا شخص منهم يتعرض لفيروس كورونا طويلة الأمد، ومن أبرز الأعراض المنتشرة على المدى البعيد هي ضيق التنفس بسبب تليف في الرئتين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا. 

كورونا استشاري طب الحالات الحرجة المضاعفات الأعراض النادرة إكسترا نيوز الجهاز العصبي الاصابة بكورونا

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