عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اتصورت مع فخر العرب قبل ما أسرقه| اعترافات صادمة عن فيلا محمد صلاح

أرشيفية
أرشيفية

أحالت جهات التحقيقات المختصة في القاهرة، المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح لاعب نادي ليفربول ومنتخب مصر الدولي إلي محكمة الجنايات لمحاكمتهم، وكشفت التحقيقات في القضية 4262 لسنة 2023 جنح التجمع الأول رقم الحصر 524 سنة الحصر 2023 عن مفاجآت.

شك في علاقة زوجة والده بآخر.. حيثيات إعدام فني ألوميتال العمرانية.. خاص

أخو النجم هو اللي فصلها| مفاجأة في فيلا محمد صلاح .. تحقيقات

ماذا قال المتهم عن سرقته محمد صلاح في التحقيقات:

المتهم: أشتغل في كمبوند شهير بالتجمع الأول من ثلاثة سنوات فرد أمن لـ الفيلا ومعظم فترة شغلي حراسة عشر منهم فيلا اللاعب محمد صلاح وكنت بلف عليهم من بره باستمرار ، وكنت بتعامل مع سكان الوحدات السكنية المكلف بحراستها ورقمي معاهم عشان لو حصل مشكلة يقولوا لي عليها أو لو عميل مغادر وهيسيب البيت فترة وحد سأل عليه أكلمه وأقوله أو لو فيه دليفري جاب حاجة لعميل وهو مش موجود يكلمني ويقول لي إن الدليفرى جايب حاجة خليها معاك ومكنش مسموح ليا أدخل جوة الوحدات السكنية. 

ولّع في أخته وابنها بالبنزين| 30 ألف جنيه تضرب عين شمس بكارثة

شوّقني لبلدين فلوسهم كتيرة | اعترافات صادمة لأم زياد بقضية الوضع المخلّ

اتصور مع النجم ..

قبل الواقع السرقة.. تابع المتهم: اتعاملت مرة واحد بس مع محمد صلاح قبل الواقعة بعد ما اشتغلت بفترة كبيرة وطلبت من السواق بتاعه يقوله أنا عايز أتصور معاه فالسواق بتاعه قاله ولقيت السواق جالی وقالي تعالی أتصور معاه واتصورنا فى طرقة الفيلا الخارجية قدام باب الفيلا الداخلي وطلعت على طول ومدخلتش تاني لحد ما سبت الشغلوماتعملتش معه تاني وكان سبب إني أسيب الشغل المرتب مكنش مكفيني فجالى شغل كويس فى شركة دهانات بمرتبكويس فسبت الشغل ورحت اشتغلت فيها.

محمد صلاح سرقة فيلا محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة بأسعار الذهب .. اشتر الآن

أول رد فعل من زيزو بعد أنباء رحيله عن الزمالك

صناعة إبليس .. تفاصيل إنذار لـ وزيرة الثقافة لمنع عرض فيلم باربي

مليون جنيه ترضية | نجم الزمالك يعلن مفاجأة بشأن رحيل زيزو عن الفريق

المشوار الأقوى والبطولة الأصعب| قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي يصطدم بنجوم العالم

السيسي يكشف السبب الحقيقي وراء انقطاع الكهرباء

تطور جديد| الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات لـ «فيفا».. و«الشيبي» يستنجد بالقضاء

قرار مرتقب من البنك المركزي بشأن الجنيه المصري.. هل يخفف أزمة الدولار؟

موضوعات متعلقة

حبس ديلر مصر الجديدة بعد ضبطه بـ 2000 قرص مخدر

نشرة الحوادث| شك في علاقة زوجة والده بآخر بالعمرانية.. ومفاجأة بواقعة سرقة فيلا محمد صلاح

بتاعة استروكس.. السجن المشدد 15 سنة لـ ربة منزل بالمطرية

شك في علاقة زوجة والده بآخر.. حيثيات إعدام فني ألوميتال العمرانية.. خاص

أخو النجم هو اللي فصلها| مفاجأة في فيلا محمد صلاح .. تحقيقات

نشرة الحوادث|نجم شهير فى المحكمة لتنفيذ حكم بالحبس.. اعترافات صادمة لأم زياد بقضية الوضع المخلّ

ولّع في أخته وابنها بالبنزين| 30 ألف جنيه تضرب عين شمس بكارثة

الحوجة وحشة يا بيه.. خلص على الموظفة بطفاية السجاير بعد كلمة منها

ترشيحاتنا

تحذير خطير من الأمم المتحدة بشأن انعدام الأمن الغذائي في النيجر

الأسهم الأمريكية تهوي بعد صدور محضر اجتماع الفيدرالي

الحرب التجارية تتصاعد | الصين ترد على رسوم أمريكا بتصرّف مضاد

قرار عسكري مهم من أمريكا بشأن قواتها النووية بعد انتهاء معاهدة ستارت

تحذيرات مقلقة .. انقسام مسئولي الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع أسعار الفائدة

إيكواس تدين بشدة إنهاء حياة الجنود في النيجر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زيت غير متوقع لعلاج الجروح والالتهابات

لأصحاب الدايت.. طريقة عمل فطائر شهية بدون دهون

مفاوضات الأهلي مع نجم بايرن ميونخ.. وكولر يستطيع التتويج بكأس العالم للأندية

اوعى تاكلها.. علامة زرقاء تؤكد إصابة الدجاج بمرض خطير

فيديو

جوازة كل 34 ثانية.. مفاجأة بشأن عدد مواليد القاهرة والجيزة «فيديوجراف»

رقم خيالي غير متوقع| عرض اتحاد جدة لضم محمد صلاح ..فيديو

نسي الفيشة.. النيابة تكشف مفاجأة في سرقة فيلا محمد صلاح |فيديو جراف

خبر عاجل بشأن نتيجة تظلمات الثانوية العامة وقرارات مهمة قبل انطلاق العام الدراسي|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

اﻟﻤﺰﻳﺪ