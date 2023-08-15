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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أخو النجم هو اللي فصلها| مفاجأة في فيلا محمد صلاح .. تحقيقات

أرشيفية
أرشيفية

أحالت جهات التحقيقات المختصة في القاهرة، المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح لاعب نادي ليفربول ومنتخب مصر الدولي إلي محكمة الجنايات لمحاكمتهم، وكشفت التحقيقات في القضية 4262 لسنة 2023 جنح التجمع الأول رقم الحصر 524 سنة الحصر 2023.

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ماذا قال هاني عبد القادر وكيل اللاعب محمد صلاح في التحقيقات:

 بعد سؤاله عن وجود آلات مراقبة في الفيلا، أكد على وجود كاميرات ولكن شقيق النجم محمد صلاح فصلها ووضع فيشة المشاية الرياضية ونسى يوصلها تاني.

س: هل من ثمة شخص يتردد على العين محل الواقعة؟
ج: لما أهله بينزلوا من البلد بيقعدوا فيها ولما محمد صلاح بيجي بيقعد فيها.

س: من تحديدا آخر شخص كان موجودا بالعين محل الواقعة؟
ج: هو نصر أخو محمد صلاح الصغير.

س: من كان برفقته تحديدا؟
ج: هو كان معاه مراته واولاده.

س: صف لنا تحديدا العين محل الواقعة؟
ج: هي فيلا ليها سور طوله حوالي 2 متر تقريبا حديقة وبابها الرئيسي من على الشارع مكونة من دورين والسطح ومساحتها حوالي 200 متر أو أكتر بشوية الدور الأرضي عبارة عن مطبخ وحمام وريسبشن والدور الثاني عبارة عن 3 غرف وحمامين.

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س: متى كانت المرة الأخيرة التي اطمأننت فيها على العين محل الواقعة؟
ج: أنا اخر مرة روحت كانت من حوالي 3 شهور تقريبا.

س: ما هي الحالة التي تركت عليها العين محل الواقعة حينها؟
ج: انا لما رحت اخر مرة كان أهل محمد صلاح موجودين وكنت بزورهم مقفلتش حاجة ورايا.

س: ما هي الحالة التي ترك عليها المدعو نصر صلاح غالي العين محل الواقعة عقب مغادرته لها بتاريخ 10/ 2/ 2023؟
ج: هو كان بلغني إنه هو قفل أبواب الفيلا وراه والأنوار واطمن على كل حاجة قبل ما يمشي.


س: ما هي الحالة التي أبصرت عليها العين محل الواقعة حال اكتشافك لواقعة السرقة ؟
ج: أنا لقيت الفيلا منعكشة والأدراج مفتوحة والدولايب أبوابها مفتوحة والشنط متفتحة وسلك الشباك اللي في الدور الأول مقطوع.

سرقة فيلا محمد صلاح
س: وما الذي استرعى انتباهك حينها تحديدا؟
ج: أنا لقيت الفيلا منعكشة والدواليب أبوابها مفتوحة وأنوار الفيلا منورة وسلك الشباك مقطوع والأدراج متفتحة.

س: ما هي الحالة التي كانت عليها العين محل الواقعة من حيث منافذها؟
ج: الشباك اللي في الدور الأرضي كان مفتوح والسلك بتاعه مقطوع بس فأنا قولت إن أكيد الفيلا اتسرقت.

س: هل من ثمة كاميرات مراقبة متبعة؟
ج: هو فيه كاميرات بس للأسف من آخر مرة كان أخوه فيها حد شال الفيشة بتاعت الكاميرات وحط فيشة المشاية الرياضية ونسي يرجعها تاني.

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