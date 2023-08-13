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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عقر مواطن في منطقة حساسة.. تأجيل محاكمة صاحب كلب الأميرية

صدى البلد

قررت  محكمة الأميرية،  تأجيل نظر محاكمة شاب متهم بإصابة مواطن بعاهة مستديمة بعدما عقر كلب أطلقه المتهم في مشاجرة مع جيرانه، ما تسبب في إصابة شخص كان يمر في المكان بالصدفة الي جلسة 29 اغسطس المقبل.

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عقر مواطن في منطقة حساسة.. محاكمة صاحب كلب الأميرية

البداية

تلقى قسم شرطة الأميرية بلاغا بنشوب مشاجرة في أحد الشوارع بمنطقة الأميرية مما تسبب في إصابة شخصين أحدهم في حالة خطرة.

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات نشوب مشاجرة بين طرفين قام أحدهم باستخدام "كلب شرس" على الطرف الثانى لترهيبهم لكن "الكلب" عقر شخصين أحدهما المجنى عليه كان يسير بالصدفة في المكان وقت المشاجرة وعقره الكلب مما أدى لاصابته ونقله إلى المستشفى، تم القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة التي قررت حبسه  على ذمة التحقيق.

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