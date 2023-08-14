علشان دافع عن أخته|عاطلان يتخلصان من شاب في حدائق القبة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم ، جلسة محاكمة عاطلين، وذلك لاتهامهما بـ إنهاء حياة شاب بسبب دفاعة عن شقيقته بمنطقة حدائق القبة.

البداية ..

تلقى قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا من الأهالي بوقوع مشاجرة بأحد الشوارع بدائرة القسم، أسفرت عن وقوع مصاب، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمحل الواقعة لمباشرة التحقيقات.

وبالفحص تبين وجود شاب وبه عدة طعنات، وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان الذين أكدوا نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وعدد من الشباب من عائلة أخرى، بسبب تحرشهم بشقيقته أثناء سيرها بالشارع، وعقب ذلك ترصدوا له وطعنوه بعدة طعنات.