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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد قليل| بدء إعادة محاكمة متهمين في أحداث عين شمس

صدى البلد

تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر ، اليوم، جلسة إعادة إجراءات محاكمة المتهمين، هشام سيد إبراهيم عبد الغني، وياسر جودة محمد سيد أحمد، وذلك على خلفية اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بأحداث عنف عين شمس، والمتهمين بالتظاهر واستعراض القوة والتجمهر.

عقر مواطن في منطقة حساسة.. محاكمة صاحب كلب الأميرية

اليوم .. إعادة محاكمة 14 متهما بقضية "فض اعتصام رابعة"

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد عـبد الهادي، وعضوية المستشارين محمـد عمار والدكتور علـي عمـارة، وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

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عقر مواطن في منطقة حساسة.. تأجيل محاكمة صاحب كلب الأميرية

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الانضمام لجماعة ..

وواجه المتهمون في القضية المقيدة برقم 25991 لسنة 2014، عددًا من الاتهامات بينها، الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر والتلويح بالعنف، فضلًا عن الاتهام بالإتلاف للممتلكات العامة والخاصة وتكدير السلم العام، في أحداث العنف والتظاهر التي شهدتها جامعة عين شمس في العام عام 2014.

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