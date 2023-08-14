بعد قليل| بدء إعادة محاكمة متهمين في أحداث عين شمس

تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر ، اليوم، جلسة إعادة إجراءات محاكمة المتهمين، هشام سيد إبراهيم عبد الغني، وياسر جودة محمد سيد أحمد، وذلك على خلفية اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بأحداث عنف عين شمس، والمتهمين بالتظاهر واستعراض القوة والتجمهر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد عـبد الهادي، وعضوية المستشارين محمـد عمار والدكتور علـي عمـارة، وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.



الانضمام لجماعة ..

وواجه المتهمون في القضية المقيدة برقم 25991 لسنة 2014، عددًا من الاتهامات بينها، الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر والتلويح بالعنف، فضلًا عن الاتهام بالإتلاف للممتلكات العامة والخاصة وتكدير السلم العام، في أحداث العنف والتظاهر التي شهدتها جامعة عين شمس في العام عام 2014.