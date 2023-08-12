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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة: ماس كهربائي سبب حريق 6 طوابق بعقار مدينة نصر ولا شبهة جنائية

أرشيفية
أرشيفية

كشفت تحقيقات نيابة مدينة نصر، أنه لا توجد شبهة جنائية حول حريق شب في  6 طوابق في أحد العقارات، بعدما تبين أن ماسا كهربائيا في لوحة الكهرباء وراء اشتعال النيران بالطابق الرابع.

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واستمعت جهات التحقيق، إلى أقوال سكان العقار والذين أكدوا أنهم لاحظوا خروج شرر من لوحة الكهرباء في العقار وبالتوجه إليه خرج منها ماس كهربائي فنشب الحريق، وأن النار تسارعت في الاشتعال قائلين: ملحقناش نطفيها جرينا علشان ننقذ بأرواحنا إحنا المهم. كما امتد الحريق إلى واجهة العقار من الخارج حتى الطابق العاشر، وأسفر الحريق عن إصابة شخص بحروق بسيطة وتم إسعافه.

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البداية..

كان قسم شرطة ثان مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغا بوجود حريق بإحدى الشقق بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمحل البلاغ، وتبين وجود حريق بشقة بالطابق الرابع وامتداد الحريق من الطابق الرابع حتى الطابق العاشر بعقار مكون من 10 طوابق بمحل البلاغ، وأسفر عن إصابة قاطن الشقة بالطابق الرابع بحروق بسيطة متفرقة بالجسم.

ونجحت القوات في إنقاذ (3) أشخاص منهم سيدة مسنة من قاطنى الطابق الخامس وكذا إنقاذ عدد (11) شخصا من قاطني الطابق السابع والثامن، كما تمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران للشقق من الداخل ونجحت فى إخماد الحريق ولاقى سرعة انتقال القوات استحسان أهالى المنطقة وتقدموا بالشكر لرجال الشرطة.

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