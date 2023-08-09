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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أكبر دولاب هيروين في القاهرة| المؤبد لـ ربة منزل وعاطلين بالسلام

أرشيفية
أرشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة ربة منزل وعاطلين لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى في ترويج المخدرات حيث تم ضبطهم وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الهيروين أثناء ترويجهم المواد المخدرة في مسكن المتهمة الاولى فى دائرة قسم شرطة السلام  بالسجن المؤبد.


وجاء في أمر الإحالة، أنهم كونا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فيه ترويج المواد المخدرة بمساعدة آخرين "هاربين"، متخذين من دائرة قسم السلام مكانا لهم لمزاولة نشاطهم الآثم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

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البداية.. 

كانت بورود معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بقيام ربة منزل وعاطلين بتكوين تشكيل عصابى تخصص في ترويج وتوزيع المواد المخدرة في دائرة قسم السلام، وبجمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة، فتم التنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة السلام، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين أثناء ترويجهم المواد المخدرة في مسكن المتهمة الاولى فى دائرة قسم شرطة السلام، وعثر بحوزتهم على كمية كبيرة من مخدر الهيروين بلغت 2 كيلو، ومبلغ مالي ، وهواتف محمولة ، وأسلحة نارية.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى لترويج المخدرات بمساعدة آخرين "هاربين"، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم، والتي قضت عليهم بالسجن المؤبد.

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