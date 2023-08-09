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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حكم رادع من الجنايات ضد المتهمة بتزوير المستندات الرسمية فى الوايلى

أرشيفية
أرشيفية

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبت عاطل تخصص نشاطه الاجرامى فى تزوير الكارنيهات المنسوبة لمختلف الجهات، والمؤسسات الحكومية وتزييف العملات الأجنبية في منطقة الوايلي، بالسجن المشدد 5 سنوات . 

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البداية..

البداية؛ كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الوايلى من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" وبحوزته مبالغ مالية مزورة "عملات وطنية" فئات متنوعة - أوراق وكارنيهات مزورة- الأدوات والأجهزة المستخدمة فى التزوير، وبمواجهته اعترف بتزوير المبالغ المالية والأوراق والكارنيهات بإستخدام الأجهزة المضبوطة ومحاولته تصريف المبالغ المزورة  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد.

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