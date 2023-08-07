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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

علاقة محرمة | الإعدام شنقًا لقاتل عشيق زوجة والده بالجيزة

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة برئاسة المستشار عبد الشافي عثمان، بمعاقبة المتهم بقتل عشيق زوجة والدة ، أثر شكه في وجود علاقة بينه بالإعدام شنقًا.

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صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالشافى عثمان، وعضوية المستشارين أحمد دهشان ومحمد فوزي، وسكرتارية أشرف صلاح.
 

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وشهدت فادية طه إنها بتوجهها إلى محل سكن شقيقها المجني عليه للإطمنان عليه وبطرقها باب مسكنه لم يجبهافاستخدمت مفتاحا للشقة سبق وأن سلمه لها وبدلوفها أبصرت بعثرة في محتويات الشقة والمجني عليه مسجي أرضاعلي جانبه والدماء تعم وجهه فهمت مسرعة نحو أحد جيران المجني عليه واستغاثت به والذي أبلغ الجهات الأمنية.

كما شهد أحمد ماهر رجب محمد رائد شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة بأنه تلقي بلاغا منشرطة النجدة بتلقيها بلاغ بوفاة المجني عليه بمسكنه وبإنتقاله توصل لهويته من خلال شقيقته وبمناظرته ابصرهمسجي أرضا علـى جانبه وبه إصابات بالرأس وبجواره قطعة حديدية.

وشهد الشاهد أحمد محمد توفيق مفتش مباحث قسمي شرطة العمرانية والطالبية بأن تحرياته السرية دلته على مرتكب الواقعة ونفاذا لقرار النيابة الصادر بشان ضبطه وإحضاره تمكن من ذلك وبواجهته أقر بإرتكابها.

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تحريات المباحث 

وأضاف بأم تحرياته توصلت لإقبال المتهم علـى إرتكاب جريمته لإعتقاده بوجود علاقة بين المجني عليه وزوجة والده لترديدها، غير مرة برغبتها فى الزواج منه حال كونه يقطن بمفرده بموجب عقد إيجار قدم ولعلمه بأن رغبتها تلك ستؤثر سلبا على إهتمامها بأشقائه.

وخطط لقتل المجني عليه حتى يحول دون إتمام تلك العلاقة والسرقة عقد الإيجار وفي سبيل ذلك دبر حيلة تمثلت في اشاعته في وقت متأخر من الليل بين ساكني العقار بوجود تسريب غاز وتمكن بتلك الحيلة من الدلوف الي شقة المجني عليه وقتله وسرقته.

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