تزوير محررات رسمية .. المشدد 7 سنوات لعاطلين بـ منشأة ناصر

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامهم بتزوير محررات رسمية، والاستيلاء على قطعة أرض دون وجه حق وبيعها بعقد مزور بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

البداية..

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا من تاجر يفيد بالنصب عليه في مبلغ مالي من قبل شخصين مقابل بيع قطعة أرض وبعمل التحريات اللازمة وتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهم (توكيل مزور لبيع الأرض محل الواقعة للنفس والغير والتعامل مع الجهات الحكومية و3 هواتف محمولة “بفحصهم تبين احتوائها على أدلة تشير إلى نشاطهم الإجرامي”)

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وأقروا بارتكابهم وقائع النصب والتزوير بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.