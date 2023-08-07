بدء جلسة النطق بالحكم على قاتل عشيق زوجة والده

بدأت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة، جلسة النطق بالحكم علي المتهم بقتل عشيق زوجة والدة ،أثر شكه في وجود علاقة بينهما.

الحكم على المتهم بقتل شاب في العمرانية

وشهدت فادية طه إنها بتوجهها إلى محل سكن شقيقها المجني عليه للإطمنان عليه وبطرقها باب مسكنه لم يجبها فاستخدمت مفتاحا للشقة سبق وأن سلمه لها وبدلوفها أبصرت بعثرة في محتويات الشقة والمجني عليه مسجي أرضا على جانبه والدماء تعم وجهه فهمت مسرعة نحو أحد جيران المجني عليه واستغاثت به والذي أبلغ الجهات الأمنية.



كما شهد أحمد ماهر رجب محمد رائد شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة بأنه تلقي بلاغا من شرطة النجدة بتلقيها بلاغ بوفاة المجني عليه بمسكنه وبانتقاله توصل لهويته من خلال شقيقته وبمناظرته ابصره مسجي أرضا علـى جانبه وبه إصابات بالرأس وبجواره قطعة حديدية.

وشهد الشاهد أحمد محمد توفيق مفتش مباحث قسمي شرطة العمرانية والطالبية بأن تحرياته السرية دلته على مرتكب الواقعة ونفاذا لقرار النيابة الصادر بشان ضبطه وإحضاره تمكن من ذلك وبواجهته أقر بارتكابها.

وأضاف بأم تحرياته توصلت لإقبال المتهم علـى إرتكاب جريمته لاعتقاده بوجود علاقة بين المجني عليه وزوجة والده لترديدها، غير مرة برغبتها في الزواج منه حال كونه يقطن بمفرده بموجب عقد إيجار قدم ولعلمه بأن رغبتها تلك ستؤثر سلبا على اهتمامها بأشقائه.

وخطط لقتل المجني عليه حتى يحول دون إتمام تلك العلاقة والسرقة عقد الإيجار وفي سبيل ذلك دبر حيلة تمثلت في اشاعته في وقت متأخر من الليل بين ساكني العقار بوجود تسريب غاز وتمكن بتلك الحيلة من الدلوف الي شقة المجني عليه وقتله وسرقته.