كلمات تخدش الحياء.. نص أقوال فتاة تعدى عليها شاب في المرج

استمعت جهات تحقيق المرج، لأقوال فتاة اتهمت شابا بسحلها والتعدي عليه بقطعة سيراميك فأصابها بجرح في الوجه.

كلمات تخدش الحياء..

وقال الفتاة التي تبلغ من العمر 15 عاما أنها أثناء سيرها في الشارع بدأ المتهم بمعاكستها ووصفها بكلمات تخدش الحياء وعندما طلبت منه التوقف تمادى في أفعاله وقذفها بالحجارة، فتوجهت إلى والدة المتهم لشكواها فتعدت عليها هي الأخرى وأمسك الصبي بكسر سيراميك وتعدى به عليها فأصابها في وجهها.

التقرير الطبي ..

وكشف التقرير الطبي لفتاة اتهمت شابا بسحلها والتعدي عليها لمعاتبتها له على معاكستها في الشارع في منطقة المرج عن إصابتها بجرح طولي في الوجه استلزم 25 غرزة وفترة علاج تتجاوز الـ 15 يوما.

وكانت المتابعة الأمنية رصدت تداول واقعة بشأن تعرض فتاة للضرب بمنطقة المرج بالقاهرة.