خناقة خفراء.. حبس 9 أشخاص لاتهامهم بقتل صديقهم في مدينة السلام

أمرت جهات تحقيق السلام، بحبس 9 خفراء 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم بقتل خفير خصوصي وإصابة شقيقه إثر خلافات مع آخرين حول حراسة إحدى الورش بمدينة السلام، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار متهمين آخرين.

البداية..

تلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوفاة خفير خصوصى متأثرًا بإصابته بطلق ناري، وإصابة شقيقه بطلق نارى، إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل خفراء خصوصيين لخلافات بينهم حول حراسة إحدى الورش بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات، تم تحديد وضبط 3 خفراء خصوصيين وبحوزة أحدهم سلاح، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين "جار ضبطهم" لذات الخلافات.

كما تم ضبط 6 آخرين لقيامهم بالتحريض على ارتكاب الواقعة والتستر على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.