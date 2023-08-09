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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بقضية سب مرتضى منصور.. تأجيل الاستئناف على براءة أحمد عيد عبد الملك

صدى البلد

قررت الدائرة الأولى مستأنف اقتصادي اليوم الاربعاء،  برئاسة المستشار أدهم فهيم، تأجيل الاستئناف على براءة أحمد عيد عبد الملك في اتهامه بسب مرتضى منصور، لجلسة 6 سبتمبر للنطق بالحكم.

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ونظرت الدائرة الأولى مستأنف اقتصادي برئاسة المستشار أدهم فهيم في القضية رقم 351 لسنة 2023، مستأنف اقتصادي رقم 3 لسنة 2023م جُنح اقتصادي ضد أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق، والمقضي فيها حكم أول درجة بالبراءة بتهمة سب وقذف مرتضى منصور.

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وقضت محكمة جنح الاقتصادية،  بتغريم أحمد عيد عبد الملك مبلغ 20 ألف جنيه وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه تعويضًا بالحق المدني في اتهامه بسب مرتضى منصور.

مرتضى منصور أحمد عيد عبد الملك

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