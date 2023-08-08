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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

2 كيلو إستروكس| إحالة عاطل السلام للجنايات

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق السلام بإحالة عاطل بتهمة حيازة 2 كيلو إستروكس ومعدات تقسيم المخدر لتوزيعها على عملائه فى مدينة السلام لمحكمة جنايات القاهرة.

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وردت معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديريـة أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "لهمعلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذًا مندائرة القسم مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه أثناء تواجده داخل شقته بدائرة القسم، وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالى - مقص حديدى - كمية من الأكياس المُعدة للتعبئة - ميزان حساس).


وبمواجهة المتهم أمام اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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