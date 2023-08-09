تأجيل الاستئناف على براءة محام شهير في سب مرتضى منصور

قررت الدائرة الأولى مستأنف اقتصادي برئاسة المستشار أدهم فهيم، تأجيل استئناف مقدما من النيابة العامة ضد محام شهير، والمقضي فيها حكم أول درجة بالبراءة بتهمة سب وقذف في القضية رقم 195 لسنة 2023 مستأنف اقتصادي، والمتهم فيها بتعمد مضايقة وإزعاج مرتضى منصور بالإساءة باستعمال وسائل الاتصال، لجلسة 6 سبتمبر للنطق بالحُكم.

وقت سابق.

وفي وقت سابق حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة 9 أغسطس الجاري لنظر 3 طلبات رد من المستشار مرتضى منصور لثلاثة دوائر قضائية بالمحكمة.

وتنظر الرد الدائرة الثانية مدني مستأنف بالمحكمة في القضايا أرقام 1208-1228-1239 والمرفوعين من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي ومحمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة وأحمد شوبير وآخرين نسبوا للمتهم مرتضى منصور التعدي عليهم بالسب والقذف وخدش سمعة العائلات ونشر أخبار كاذبة والازعاج بطريق أجهزة الاتصالات.