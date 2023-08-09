عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل الاستئناف على براءة محام شهير في سب مرتضى منصور

أرشيفية
أرشيفية

قررت الدائرة الأولى مستأنف اقتصادي برئاسة المستشار أدهم فهيم، تأجيل استئناف مقدما من النيابة العامة ضد محام شهير، والمقضي فيها حكم أول درجة بالبراءة بتهمة سب وقذف في القضية رقم 195 لسنة 2023 مستأنف اقتصادي، والمتهم فيها بتعمد مضايقة وإزعاج مرتضى منصور بالإساءة باستعمال وسائل الاتصال، لجلسة 6 سبتمبر للنطق بالحُكم.

سب مرتضى منصور| تأجيل استئناف براءة أحمد عيد عبد الملك

2 كيلو إستروكس| إحالة عاطل السلام للجنايات

علاقة محرمة | الإعدام شنقًا لقاتل عشيق زوجة والده بالجيزة

بدء جلسة النطق بالحكم على قاتل عشيق زوجة والده

 

وقت سابق.

 

وفي وقت سابق حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة 9 أغسطس الجاري لنظر 3 طلبات رد من المستشار مرتضى منصور لثلاثة دوائر قضائية بالمحكمة.

وتنظر الرد الدائرة الثانية مدني مستأنف بالمحكمة في القضايا أرقام 1208-1228-1239 والمرفوعين من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي ومحمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة وأحمد شوبير وآخرين نسبوا للمتهم مرتضى منصور التعدي عليهم بالسب والقذف وخدش سمعة العائلات ونشر أخبار كاذبة والازعاج بطريق أجهزة الاتصالات.

مرتضى منصور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رموز اتفقوا عليه.. كواليس جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي

فريق كامل خارج الخدمة| صدمة لجمهور الأهلي.. وهؤلاء اللاعبون يغادرون النادي نهائيًا

لأول مرة منذ شهور|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وعيار21 مفاجأة

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب عالميا بفعل الخوف من أزمة مصرفية

المتهمة الثالثة في واقعة طبيب الساحل: مارست مع «شحتة» العلاقة الزوجية عدة سنوات

من كفر غطاطي لـ الطالبية.. تفاصيل جديدة ومثيرة في واقعة الهرم

بعد فشل ضم سوزا.. بديل المهاجم الأجنبي ينضم لصفوف الأهلي بمعسكر النمسا

نجم الزمالك السابق: أنا ممنوع من دخول النادي.. وأتمنى ألا يتكلم شيكابالا

موضوعات متعلقة

سب مرتضى منصور| تأجيل استئناف براءة أحمد عيد عبد الملك

2 كيلو إستروكس| إحالة عاطل السلام للجنايات

علاقة محرمة | الإعدام شنقًا لقاتل عشيق زوجة والده بالجيزة

بدء جلسة النطق بالحكم على قاتل عشيق زوجة والده

سرقة بالإكراه.. السجن المشدد 3 سنوات لـ مسجل خطر السلام

كلمات تخدش الحياء.. نص أقوال فتاة تعدى عليها شاب في المرج

تزوير محررات رسمية .. المشدد 7 سنوات لعاطلين بـ منشأة ناصر

تقليد الأختام الحكومية| تأجيل محاكمة عاطل الأميرية لـ 15 أغسطس

ترشيحاتنا

البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

جلسة سرية |تطورات أزمة شيكابالا ومرتضى منصور في الزمالك

أحمد حسن: عقد جلسة صلح بين شيكابالا وإدارة الزمالك.. تفاصيل

محلل في المخابرات الأمريكية يكشف مفاجأة عن تدمير روسيا لسلاح أوكراني

بيان عاجل من روسيا بشأن احتمالات الحرب بين دول إيكواس والنيجر

عادا من فرح إلى جنازة.. تجديد حبس قاتل نجل عمومته في سوهاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ينتمي لسلالة بشرية غير معروفة.. عظم رضيع يثير حيرة العلماء| تفاصيل

أضرار كارثية لتناول البيض المسلوق قبل النوم

كارثة.. احذر تناول هذا النوع من المشروم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيتون مخلل؟

فيديو

عادوا من الموت.. كيف انتهك الذكاء الاصطناعي خصوصية النجوم

المسيح ينقذها.. سيرين عبد النور تروى معاناتها بسبب فقدانها القدرة على التنفس

بعد قبلته لداليدا خليل.. عمرو دياب يثير الدهشة بفيديو مسرب

فريدة رجب: أتمنى العمل مع كريم عبد العزيز ومنى زكى | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ