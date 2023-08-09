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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قتل صاحب محل «الفقير» على يد 12 متهما.. وحكم رادع من الجنايات

أرشيفية
أرشيفية

قضت محكمة جنايات الجيزة، بإحالة 12 متهما للمفتي لأخذ الرأي الشرعي فى إعدامهم لاتهامهم بقتل صاحب محل 'الفقير".

وحددت المحكمة جلسة اليوم الأول من دور شهر سبتمبر للنطق بالحكم.
 

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 قتل على يد 12 متهما

وأحالت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر المتهمين بقتل صاحب محل "الفقير" للمأكولات بسبب خلافات متعلقة بحراسة مزرعة خاصة به، للمحاكمة الجنائية.

وتسلمت النيابة تقرير الطب الشرعى، بشأن الصفة التشريحية الخاص بجثة صاحب محل الفقير الذى قتل على يد 12 متهما بسبب خلافات بينهم، والذي حدد أسباب الوفاة بشكل مفصل، والإصابات التى لحقت بالمجني عليه وأسفرت عن وفاته.

كما تسلمت النيابة تقرير المعمل الجنائي بشأن فحص الأسلحة النارية المضبوطة بحوزة المهتمين، ومقارنتها بالمقذوف المستخرج من جثمان الضحية.
 

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 تحريات مباحث..

كشف تفاصيل حادث مقتل صاحب محل مشويات الفقير بمدينة 6 أكتوبر، أن خلافا نشب بين المجني عليه و4 خفراء "خاص"، والذين استعانوا بآخرين، بسبب النزاع على تولى حراسة المزرعة الخاصة بالمجنى عليه، وأثناء قيام صاحب المزرعة بفض المشاجرة، اخترقت طلقة أصابت رأس صاحب المحل وأنهت حياته.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن المجني عليه يمتلك محل مشويات ومأكولات بمنطقة فيصل، بالإضافة إلى مزرعة، ومحل، وأن الخلاف خاص بعمل المتهمين لدى المجني عليه.

وانتقل خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الجريمة، والتحفظ على عينات من دماء المجني عليه، بالإضافة إلى التحفظ على فارغ الرصاص.
 

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البداية..

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بمقتل أحد الأشخاص داخل المزرعة الخاصة به، بمدينة 6 أكتوبر.

وانتقل العقيد فوزي عامر، مفتش مباحث قطاع أكتوبر، إلى محل الواقعة، وتبين أن 4 خفراء "خاص"، وراء ارتكاب الجريمة.

وحدد المقدم إسلام سمير، رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، هوية المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتولت النيابة التحقيق.

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