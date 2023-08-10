قاصدة الإغراء وإثارة الغرائز.. تأجيل استئناف أنوش على حكم حبسها 3 سنوات

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة مستأنف اقتصادي، برئاسة المستشار أدهم فهيم، اليوم الخميس، استئناف نبوية جمعة، وشهرتها أنوش، على حكم حبسها 3 سنوات وتغريمها 100 ألف جنيه إلى جلسة 7 نوفمبر للإطلاع.



قاصدة الإغراء وإثارة الغرائز..

جاء الحكم في القضية رقم 433 لسنة 2023 جُنح اقتصادي مقيدة برقم 483 لسنة 2023 جُنح مالية مَحكوم عليها فيها حُكم أول درجة الحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمها مبلغ وقدره 100 ألف جنيه، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة، بتهمة نشر صور خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفعل فاضح مخل بالحياء، وإعلان دعوة للدعارة والاعتداء على مبادئ القيم الأسرية، وإساءة استعمال وسائل الاتصالات اللاسلكية.

أسباب حبس أنوش 3 سنوات..

أسباب حبس أنوش صاحبة قناة يوميات انوش، تضمنت قيامها بإنشاء قناتين عبر موقع اليوتيوب تحت مسمى «أنوش 2»، و«يوميات أنوش»، ونشرها عبر القناتين صوراً ومقاطع تظهر مفاتنها، صاحبها عبارات وتلميحات وإيحاءات خارجة قصدت بها الإغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة على نحو يثير الغرائز الجنسية.