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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هنخلص عليك| أقوال شقيق المجني عليه بعد وصلة تعذيب بالحدائق

أرشيفية
أرشيفية

استمعت جهات تحقيق حدائق القبة، إلى أقوال شقيق شخص لقى مصرعه على يد عاطلين بعد وصلة تعذيب، واتهم شقيق المجني عليه المتهمين بقتل شقيقه عمدا مع سبق الإصرار.

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والله هنخلص عليك..

وأوضح شقيق المجني عليه بالحدائق ، أن خلافات قديمة بين شقيقه والمتهمين قاما على إثرها بالتوعد لشقيقه قائلين "والله هنخلص عليك"، كما أن المتهمين اتهما شقيقه كذبا بأنه سرق منقولات من شقة أحدهما وهو ما لم يحدث ولم يثبتا اتهامهما.

وقال المتهم الرئيسي، إن المجني عليه كان يسكن لديه ثم اكتشف بعض الأثاث والمنقولات من الشقة قبل رحيله من المسكن، وأنه شك في المجني عليه فاصطحب صديقه المتهم الثاني وتوجها إليه ثم اصطحباه إلى مسكن الأول، كما وأشار المتهمون إلى أنهما في محاولة لاستخراج اعتراف من المجني عليه بسرقته المنقولات تعديا عليه بسلاح أبيض وخشبة فأحدثوا إصابته التي أودت بحياته.

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البداية..

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، بلاغا باستقبال إحدى المستشفيات لجثمان (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق "مصاب بجرح نافذ وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم)، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وأقرا بتخلصهما من السلاح الأبيض بإلقائه بالطريق العام وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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