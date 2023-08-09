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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بيسرقوا أصحاب المعاشات | تفاصيل محاكمة عصابة الأميرية

أرشيفية
أرشيفية

قررت محكمة جنح الأميرية اليوم الأربعاء ،  تأجيل محاكمة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أصحاب المعاشات عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم والاستيلاء منهم على آلاف الجنيهات، لجلسة 16 أغسطس.

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البداية..


تلقت مباحث قسم شرطة الأميرية بلاغًا من موظف على المعاش يفيد فيه باكتشافه سحب مبلغ 130 ألف جنيه من رصيده فى البنك.

وأضاف أنه تلقى رسائل من أرقام ادعت أنها من البنك المركزي وطلبت منه تحديث بياناته، حيث تم إرسال رابط "لينك" قام بالضغط عليه، وبعدها تم اكتشاف سحب المبالغ من رصيده تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء ذلك تشكيل عصابى يوهم الضحايا أنه من البنك المركزي ويستخدم أرقامًا مجهولة فى الاستيلاء على أرصدة المواطنين من البنوك عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم.

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