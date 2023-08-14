أنا وطليقي في الأوضة والأمن جابني | تطور مثير في قضية أم زياد

كشفت التحقيقات في قضية البلوجر هبة السيد الشهيرة بـ أم زياد المتهمة بارتكاب جرائم الاتجار في البشر، والتي استعملت أطفالها في الظهور في مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح، واستغلالها لهم في المقاطع التي تقوم بتصويرها بمساعدة ابنها محمد وتنشرها في قناتها على موقع “يوتيوب” وحيث ظهرت في مقطع الفيديو الذي تحدثت فيه عن ابنها وابنتها ومشاهدتها لهما في وضع مخل في “أوضة النوم”، نظير جذب مزيد من المشاهدات إلى قناتها وجلب الأرباح.

الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية

وجاء في القضية التي حملت رقم 7944 لسنة 2023 مركز الخصوص، والمتهمة فيها البلوجر هبة سيد وابنها وزوجها، حيث إن ابنها اتفق معها على إظهار أشقائه بالمقاطع المشار إليها لذات الغرض، وساعدها هو وزوجها في إدارة تلك الحسابات وتصوير المقاطع وإعدادها للنشر ونشرها وترويجها، وكذا ارتكاب المتهمة وزوجها جريمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وجاءت التحقيقات كالتالي:

س: ما ظروف ضبطك وعرضك على النيابة العامة؟

ج: اللى حصل إني كنت نايمة في بيتي اللي في شارع الأمير، والأمن جابني على قسم الخصوص وبعد كده النيابة العامة.

س: وما كيفية إدارتك لحسابك بالقناة الجديدة وحساب تيك توك؟

ج: انا اتفرجت على فيديو على اليوتيوب ازاي أعمل إيميل وجبت ورقة وقلم ومشيت مع الخطوات وكتبتها ودخلت على الجيميل gmail وعملت حساب عليه وبعدها اتفرجت على فيديو على اليوتيوب بعد ما علمت بحث عن كيف أنشئ قناة ومشيت مع الخطوات وصورت بطاقتي في خانة إثبات الهوية اللى على اليوتيوب بالكاميرا، وعملت القناة يوميات ام زياد وهبة، وكنت بتعلم لسه القناة دى ومكنش عليها متابعين كتير هما حوالى خمسة عشر ألف متابع، وبالنسبة لبرنامج التيك توك محمد ابني هو اللي عملهولي في الأول هو اللي كان بيديره لحد ما اتعلمت أحوّل الهدايا لرصيد ازاي وينزلي على حساب تاني واصرفهم من اي مكنة بنك بس لو الحساب اللى على موبايلى خرج معرفش ادخل عليه تاني لان ابنى محمد هو اللى عارف البريد الإلكتروني اللي مربوط بيه والرقم السري.

س: من يُدير الحسابات المرتبطة به؟

ج: محمد ابني هو اللى بيدير الحسابات دي ماعدا قناة أنا عملتها جديد على اليوتيوب اسمها يوميات أم زياد وهبة أنا اللى بديرها بس انا لسة عملاها وبالنسبة لحساب التيك توك بتاعى انا اللى بديره.

س: ومن الناشر عبر تلك الحسابات؟

ج: محمد هو اللى كان بينشر الفيديوهات اللى على الحسابات بتاعتى ماعدا حوالى اربع او خمس فيديوهات انا اللى نزلتهم ودا بالنسبة للفيس بوك واليوتيوب والخاصة بالقناة القديمة والتيك توك من ساعة ما الحساب اتعمل وانا اللى بديره وبنزل عليه الفيديوهات، اما بالنسبة للقناة الجديدة اللى انا عملتها على اليوتيوب يوميات ام زياد وهبه انا اللى كنت بنشر الفيديوهات بتاعتها على القناة.

س: قررت لنا الآن بالتحقيقات وسلفا بجلسة الاستجواب الأولى بوقوفك على هتك عرض ابنك محمد وعرض ابنتك حبيبة فمتي اكتشفت تلك الواقعة؟

ج: من حوالي سنة ونص أو سنتين قبل ما تطلق لما كنا عايشين في البيت القديم اللي فشارع عمر ابن الخطاب كنت نايمة على السرير وطليقي حمدي كان نايم في نفس الأوضة وقمت اشرب وأبص على العيال ودخلت الأوضه بتاعتهم لقيت بنتي كانت نايمة على السرير ومحمد في وضع مخل.