علشان خلعته| محاكمة سائق أنهى حياة زوجته وابنته أمام الحضانة في المطرية

تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم، جلسة محاكمة سائق توك توك لاتهامه بـ إنهاء حياة زوجته وابنته لخلافات بينهما لرفضها العودة له بعد الانفصال وإقامتها دعوى خلع.

قرار عاجل..

وكانت نيابة شرق القاهرة، إحالة المتهم لمحكمة الجنايات، لاتهامه بـ إنهاء حياة زوجته وابنته أمام حضانة تعمل بها في منطقة المطرية، بسبب رفض المجنى عليها العودة له وإقامتها دعوى خلع ضده لعدم إنفاقه عليها.

البداية..

عندما تلقي قسم شرطة المطرية، بلاغا من الأهالي بمقتل عاملة في حضانة وابنتها البالغة 4 سنوات على يد شخص أثناء دخولها الحضانة، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة زوج المجنى عليها، حيث توجه المتهم إلى مدرسة ابنته وحاول التخلص منها عقب ارتكابه حادث قتل زوجته وابنه لكن مدير المدرسة رفض تسليم ابنته لعمله وجود مشاكل بينه وبين زوجته.