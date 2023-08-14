عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

علشان خلعته| محاكمة سائق أنهى حياة زوجته وابنته أمام الحضانة في المطرية

أرشيفية
أرشيفية

تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم، جلسة محاكمة سائق توك توك لاتهامه بـ إنهاء حياة زوجته وابنته لخلافات بينهما لرفضها العودة له بعد الانفصال وإقامتها دعوى خلع.

بعد قليل| بدء إعادة محاكمة متهمين في أحداث عين شمس

عقر مواطن في منطقة حساسة.. تأجيل محاكمة صاحب كلب الأميرية

قرار عاجل..

وكانت نيابة شرق القاهرة، إحالة المتهم لمحكمة الجنايات، لاتهامه بـ إنهاء حياة زوجته وابنته أمام حضانة تعمل بها في منطقة المطرية، بسبب رفض المجنى عليها  العودة له وإقامتها دعوى خلع ضده لعدم إنفاقه عليها.

عقر مواطن في منطقة حساسة.. محاكمة صاحب كلب الأميرية

اليوم .. إعادة محاكمة 14 متهما بقضية "فض اعتصام رابعة"

البداية.. 

عندما  تلقي قسم شرطة المطرية، بلاغا من الأهالي بمقتل عاملة في حضانة وابنتها البالغة 4 سنوات على يد شخص أثناء دخولها الحضانة، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة زوج المجنى عليها، حيث توجه المتهم إلى مدرسة ابنته وحاول التخلص منها عقب ارتكابه حادث قتل زوجته وابنه لكن مدير المدرسة رفض تسليم ابنته لعمله وجود مشاكل بينه وبين زوجته.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه في ساعات|هبوط مفاجئ يضرب أسعار الذهب وعيار21 بعد قفزة قوية

أمطار رعدية| الأرصاد تعلن الأماكن وتطالب المواطن بالحذر

تراجع رسميًا الآن بالبنك المركزي|سعر الدولار مفاجأة بعد اقتراب الاحتياطي لمستويات قياسية

أمطار رعدية ورياح على القاهرة الكبرى|تحول سريع الساعات المقبلة والأرصاد تفجر مفاجأة

انهيار أسعار الأعلاف إلى مستويات غير مسبوقة| والدواجن تتراجع 20 جنيهًا الآن

10 آلاف جنيه دفعة واحدة| تغير مفاجئ في أسعار الحديد الآن

قرار عاجل من محمد شريف ضد الأهلي

لقطة محمد صلاح تكتب النهاية| ماذا حدث في مباراة ليفربول وتشيلسي ؟

موضوعات متعلقة

بعد قليل| بدء إعادة محاكمة متهمين في أحداث عين شمس

عقر مواطن في منطقة حساسة.. تأجيل محاكمة صاحب كلب الأميرية

بعد قليل.. محاكمة مرتضى منصور في قضية جديدة

عقر مواطن في منطقة حساسة.. محاكمة صاحب كلب الأميرية

اليوم .. إعادة محاكمة 14 متهما بقضية "فض اعتصام رابعة"

اليوم.. أولي جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة طالب بسبب فتاة

صور ومقاطع خادشة.. محاكمة مدرس متهم بابتزاز موظفة في الجيزة

محاكمة نجل شقيق برلماني أنهى حياة شاب في السلام

ترشيحاتنا

شوّقني لبلدين فلوسهم كتيرة | اعترافات صادمة لأم زياد بقضية الوضع المخلّ

ممثل الزمالك فى ورطة.. شروط انتخابات رابطة الأندية تصدم أمير مرتضى

الإسكان: فتح باب توفيق أوضاع الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 566 

متعهدًا بالاحتفال قريبًا.. البرهان: السودان يواجه أكبر مؤامرة في تاريخه الحديث

تحليل مخدرات وفحص نفسي.. شروط الترشح في انتخابات رابطة الأندية المحترفة

السنهوري: الجامعات التكنولوجية مستقبل أبنائنا.. وهناك إقبال كبير عليها|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في أحضانها.. ظهور رومانسي لـ عبد الله عمرو دياب وصديقته| شاهد

انهارت من البكاء.. تفاصيل صادمة عن سبب وفاة زوج الشيف هالة فهمي

قديم.. تعليق صادم من ناقد موضة على فستان ميريام فارس في عمان

على الموضة .. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

فيديو

بينفذوها.. في الذكرى الثانية لوفاة دلال عبد العزيز | تعرف على وصيتها لابنتيها

تصادم طريق كفر شكر.. وفاة 5 من أسرة واحدة

خلع دبلة الجواز| صورة ورسالة..هل انفصل معز مسعود عن حلا شيحة ؟

لو عايز تنام أثناء الشغل.. اليابان تقدم لك الحل في كبسولة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ