شوّقني لبلدين فلوسهم كتيرة | اعترافات صادمة لأم زياد بقضية الوضع المخلّ

كشفت التحقيقات في قضية البلوجر هبة السيد الشهيرة بـ أم زياد، المتهمة بارتكاب جرائم الاتجار في البشر، والتي استعملت أطفالها في الظهور في مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح، واستغلالها لهم في المقاطع التي تقوم بتصويرها بمساعدة ابنها محمد وتنشرها في قناتها على موقع “يوتيوب” وحيث ظهرت في مقطع الفيديو الذي تحدثت فيه عن ابنها وابنتها ومشاهدتها لهما في وضع مخل في “أوضة النوم”، نظير جذب مزيد من المشاهدات إلى قناتها وجلب الأرباح.

الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية

وجاء في القضية التي حملت رقم 7944 لسنة 2023 مركز الخصوص، والمتهمة فيها البلوجر هبة سيد وابنها وزوجها، حيث إن ابنها اتفق معها على إظهار أشقائه بالمقاطع المشار إليها لذات الغرض، وساعدها هو وزوجها في إدارة تلك الحسابات وتصوير المقاطع وإعدادها للنشر ونشرها وترويجها، وكذا ارتكاب المتهمة وزوجها جريمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وجاءت التحقيقات كالتالي:

س: ما مدى متابعتك لوسائل التواصل الاجتماعي؟

ج: أنا كنت بتابع قنوات اليوتيوب قبل ما أعمل قناة وكنت معجبة جدًا بقناة البلوجر حمدي ووفاء، وأحمد حسن وزينب وقناة شاور وقنوات الطبخ بس مش فاكرة اساميهم ايه.



س: وما بادرة عملك بنشر المقاطع على حساباتك؟

ج: انا لما كنت بتابع القنوات اللى انا قولت عليها واللي موجودة على اليوتيوب ومحمد ابنى قالي ان القنوات دي بتكسب فلوس كتير وقالي ان اللي بيقدموا محتوى القنوات دول يسافروا دبى وامريكا وبيبقوا اغنياء جدا اللى شجعني فكرة انى أعمل قناة على اليوتيوب وحساب تجاري على فيس بوك وأنشر يومياتي وانا بطبخ، وبعد كدة لقيت ان الناس بيتابعوا اكثر القنوات اللي فيها يوميات عائلية فقررت إنى أظهر أولادي في القناة عشان المتابعات تزيد والقناة تتشهر وتحقق ربح.



س: ومتى كان ذلك؟

ج: احنا فتحنا قناة على اليوتيوب من حوالى 3 سنين باسم قناة ام زياد وهبه واللي كان اسمها في البداية ست البيت للطبخ وفتحنا حساب تجاري على الفيس بوك صفحة باسم هبة سيد من حوالي سنة ونص وفتحت حساب شخصي على التيك توك باسمي من سنة وكام شهر، بس مش فاكرة امتى بالضبط وعملت حساب شخصي على تطبيق الانستجرام باسمي من سنتين.