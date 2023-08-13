صور ومقاطع خادشة.. محاكمة مدرس متهم بابتزاز موظفة في الجيزة

تنظر محكمة الجيزة، أولي جلسات محاكمة معلم بإحدى المدارس في منطقة العياط، لاتهامه بتهديد وابتزاز موظفة بصور خاصة بها عبر تطبيق واتساب.

أمور مخدشة بالشرف..



وكشفت التحقيقات في القضية رقم 126 لسنة 2023 جنايات العياط، أن المتهم "خ" البالغ من العمر 35 سنة ويعمل مدرسًا، هدد المجنى عليها "ر" الموظفة بإحدى الشركات والبالغة من العمر 28 سنة، كتابة عن طريق رسائل تطبيق"واتساب"، بإفشاء ونشر أمور مخدشة بالشرف، وهي صورها والمقاطع المرئية العارية الخاصة بها، وكان ذلك التهديد مصحوب بطلب موافاتها له بمزيد من تلك الصور والمقاطع.



وأوضحت لتحقيقات أن المتهم في غضون شهر نوفمبر الماضي- تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بأن حصل على بعض صورها والمقاطع الخاصة بها بغير رضائها، ونشر هذه الصور والمقاطع على الإنترنت، بعدما أدار حساب خاص به على واتساب وفيسبوك، بهدف ارتكاب جرائمه محل الاتهامات السابقة، كما تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات.



اعترافات المتهم..



واعترف المتهم بارتكاب الواقعة وتهديد المجنى عليها بذريعة غريزته الجنسية وإشباعا لشهوته، وأقر بصحة محضري الضبط والتحريات وتقرير الفحص الفني لهاتفه المحمول.



وبفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم بمعرفة النيابة العامة تبين تطابق محتوى المحادثات على تطبيق "الوتساب" فيما بين الحساب الخاص برقم هاتف المتهم، وهاتف المجنى عليها، وبين ما ورد بتقرير الفحص الفني بما فحواه التهديدالصريح والضمني للمجنى عليها، والتي اتسقت جميعها وعضددها إقرار المتهم بذلك في التحقيقات.



كما تبين وجود محادثات على ذات التطبيق فيما بين ذات حساب المتهم وبين حساب آخر للمجني عليها برقم هاتفبعبارت تهديد مماثلة لما سبق ذكره، ووجود عدة صور ومقاطع فيديو مرئية عارية للمجني عليها، أيدها إقرار المتهموشهادة المجني عليها.

فيما كشف نقيب شرطة بوحدة البحث الجنائي بالإدارة العامة للتكنولوجيا والمعلومات مجري التحريات بأن تحرياتها أسفرت عن صحة أقوال المجني عليها، فاست صدر إذن من النيابة العامة بضبط المتهم وبتفتيشه، فتمكن من ضبطه، وبسؤاله قدم الهاتف المحمول خاصته، والذي بفحصه فنيا عثر آثار ودلائل على ارتكاب الواقعة.