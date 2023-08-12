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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بكاء شديد.. ننشر اعترافات أب أنهى حياة ابنته الرضيعة في السلام

أرشيفية
أرشيفية

كشفت مناظرة جهات تحقيق السلام،  لجثة طفلة رضيعة لقيت مصرعها على يد والدها بعد وصلة تعذيب بسبب بكائها الشديد أن الطفلة تبلغ عاما.

وأضافت المناظرة أن المجني عليها توفيت نتيجة إصابتها بكدمات شديدة في الرأس والذراعين تسبب في إصابتها بنزيف وهبوط بالدورة الدموية ثم الوفاة واعترف المتهم بقتل نجلته ضربا، بسبب بكائها الشديد الذي منعه من النوم.

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البداية..

تلقى قسم شرطة السلام بلاغا من مسئول غرفة عمليات النجدة، بالاشتباه في وفاة رضيعة جنائيًا حسب الفحص الطبي المبدئي الذي أثبت وجود آثار كدمات وسحجات "تعذيب".

وبالانتقال والفحص عثر رجال المباحث بمكان الحادث على جثة طفلة رضيعة تبلغ من العمر عاما واحدا، تم ضبط والدها على الفور وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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