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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث.. غموض جثة متفحمة داخل سيارة بالوادي الجديد.. السجل الجنائى للإخوانى الهارب محمد ناصر

أرشيفية
أرشيفية

نشر الحوادث في موقع صدى البلد عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، من بينها ما يلي:

تكثيف أمني لكشف ملابسات العثور على جثة متفحمة داخل سيارة بالوادي الجديد

تكثف الأجهزة الأمنية في الوادي الجديد جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة متفحمة داخل سيارة محترقة بالخارجة.

النيابة العامة تذيع جزءً جديدا من فيلم ميثاق العدالة

أذاعت النيابة العامة جزء جديد من فيلم ميثاق العدالة، وقال النائب العام المستشار حمادة الصاوي في رسالة لأعضاء النيابة العامة، إن نصيحتي لكم  أن تدارسوا نصوص دستور عمل النيابة العامة ميثاق العدالة الذي عرض عليكم  وقد جمع فيها أهم ما يعينكم على الوفاء باليمين الذي أقسمتموه، وسوف نعد لكن برنامجا تدريبيا على مستوى راق لنكون قد أدينا لكم الأمانة، ويسرنا لكن السبل نحو تحقيق عدالة ناجزة في ربوع البلاد.

السجل الجنائى للإخوانى الهارب محمد ناصر

تحل ذكري فض اعتصام رابعة المسلح يوم 14 أغسطس المقبل إلا أن بالرغم من مرور سنوات علي فض الاعتصام المسلح الا  أن قيادات الإخوان الإرهابية وكتائبها الإلكترونية مستمرة في التحريض على مصر من الخارج ومن ضمن هؤلاء الإرهابي الإخواني محمد ناصر والذي يعد أحد المطلوبين للعدالة في مصر لصدور عدة أحكام قضائية ضده .

أحدهما محكوم عليه بالمؤبد.. القبض على عنصرين إجراميين في أسوان

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المُرخصة والهاربين من تنفيذ الأحكام .

علقته في المروحة.. سائق يروي تفاصيل عقاب ابنه بسبب 25 جنيها بـ أوسيم

"فضحني بعد ما سرق 25 جنيه وهرب من البيت حاولت أؤدبه علقته في المروحة عشان يخاف مني ضربته لحد ما لقيته قطع النفس".. وسط بكاء شديد روى سائق توك توك تفاصيل وفاة ابنه بعد وصلة من تعذيبه له عقابا على سوء سلوكه. 

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