النيابة العامة تذيع جزءً جديدا من فيلم ميثاق العدالة

أذاعت النيابة العامة جزء جديد من فيلم ميثاق العدالة.

وقال النائب العام المستشار حمادة الصاوي في رسالة لأعضاء النيابة العامة، إن نصيحتي لكم أن تدارسوا نصوص دستور عمل النيابة العامة ميثاق العدالة الذي عرض عليكم وقد جمع فيها أهم ما يعينكم على الوفاء باليمين الذي أقسمتموه، وسوف نعد لكن برنامجا تدريبيا على مستوى راق لنكون قد أدينا لكم الأمانة، ويسرنا لكن السبل نحو تحقيق عدالة ناجزة في ربوع البلاد.

وأقول لقادة النيابة العامة إن أعضاء النيابة العامة الجديد أمانة في رقابكم.

https://fb.watch/mlRTjj8CrD/?mibextid=Nif5oz