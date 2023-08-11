تحل ذكري فض اعتصام رابعة المسلح يوم 14 أغسطس المقبل إلا أن بالرغم من مرور سنوات علي فض الاعتصام المسلح الا أن قيادات الإخوان الإرهابية وكتائبها الإلكترونية مستمرة في التحريض على مصر من الخارج ومن ضمن هؤلاء الإرهابي الإخواني محمد ناصر والذي يعد أحد المطلوبين للعدالة في مصر لصدور عدة أحكام قضائية ضده

السجل الجنائى للإخوانى الهارب محمد ناصر

أحكام قضائية عديدة صدرت ضد الإخوانى محمد ناصر وصل مجموعها إلى 11 عاما لتحريضه قواعد على حمل السلاح والقتل ونشر أخبار كاذبة

فى 12 سبتمبر 2015 أصدرت محكمة جنح الدقى حكما بمعاقبة ناصر بالسجن 8 سنوات وكفالة 8 آلاف جنيه لاتهامه بمحاولة قلب نظام الحكم والتحريض على قتل ضباط الشرطة وبث الشائعات واتهمته الدعوى التى أقيمت ضده، بالتحريض ضد المؤسسة الشرطية والعسكرية عن طريق نشر عناوين الضباط وأسرهم عبر مواقع التواصل، إضافة إلى ارتكابه جريمة سب وقذف قيادات الدولة

وفى نوفمبر من عام 2016 قضت الدائرة 21 إرهاب بمحكمة جنح شمال الجيزة بالسجن 3 سنوات لمحمد ناصر مذيع قناة الشرق الإخوانية والتى تبث من تركيا اتهم فى الدعوى التى حملت رقم 9613 سنة 2016 بنشر أخبار الكاذبة بهدف تكدير الأمن والسلم العام وبث الفتنة الطائفية بين الشعب المصرى، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

كما أن الإخوانى محمد ناصر يواجه تهمة الانضمام لجماعة إرهابية والمعاقب عليها بنص المادة 86 مكرر من قانون العقوبات المصرى وتصل فيها العقوبة للسجن المشدد