إحالة سائق لودر لإجراء تحليل مخدرات بعد اصطدامه شخص بمدينة نصر

أمرت جهات التحقيق بمدينة نصر، إحالة سائق "لودر" لاتهامه بالاصطدام بأحد الأشخاص حال عبوره الطريق محدثًا إصابته التي أودت بحياته، بمدينة نصر الي الطب الشرعي وإجراء تحليل مخدرات له .

البداية..

تلقي قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بمصادمة ومتوفى أعلى أحد الكبارى بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين أنه حال سير مُعدة "لودر" بمحل البلاغ اصطدم قائدها بـ (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم "توفى مُتأثرًا بإصابته") حال عبوره الطريق ولاذ بالفرار.

وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه ومسائلته قانونيًا،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.