5 سنوات سجنا ودفع المصاريف الجنائية| حكم رادع لمزور الأميرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات لإدانته بتزوير محررات رسمية بمنطقة الأميرية،مع إلزامه بدفع المصاريف الجنائية.

أمر إحالة المتهم..



وجاء في أمر إحالة المتهم أنه قام بتزوير محررات رسمية وتقليد أختام منسوبة لجهات حكومية وكأنها أوراق سليمة،وذلك على النحو المشار إليه في التحقيقات.

وتابع أمر الإحالة ، أن المتهم يزوّر أوراقا ومحررات رسمية للأشخاص الذين لهم موانع الحصول على تلك الأوراق بطريقة مشروعة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



البداية

تلقى قسم شرطة الأميرية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد ارتكاب المتهم تزويرا في محررات رسمية وجعلهاعلى غرار الصحيحة، وألقت الأجهزة الأمنية على الفور القبض على المتهم وعثر بحوزته على الأدوات التي تستخدم فيعمله الإجرامي، واعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.