اليوم.. أولي جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة طالب بسبب فتاة

تنظر محكمة جنايات القاهرة ، أولى جلسات محاكمة متهم بإنهاء حياة شخص بسبب خلافات بينهما على خلفية الارتباط بفتاة.

وكان أمر الإحالة الصادر ضد المتهم كشف أنه خلال أبريل 2023 بدائرة قسم شرطة السلام نشبت مشاجرة بين المجنىعليه والمتهم بسبب خلافهما حول الارتباط بفتاة، وأن المتهم تربص بالمجني عليه وما أن رآه حتى طعنه طعنة نافذة بسكين في البطن والصدر فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

البداية ..

كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من الأهالى يفيد بوجود مشاجرة ومتوفى، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول طالب، مقيم دائرة القسم توفى متأثرًا بإصابته بجرح طعنى نافذ بالصدر،وطرف ثان طالب مقيم بذات الناحية بسبب خلاف بينهما، قام على إثرها الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالضرب، باستخدام سلاح أبيض "مطواه" نتج عن ذلك إصابته والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترفبارتكابه الواقعة ع، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.