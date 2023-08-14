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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ولّع في أخته وابنها بالبنزين| 30 ألف جنيه تضرب عين شمس بكارثة

أرشيفية
أرشيفية

الخال مش والد .. ‏في واقعة الأغرب من نوعها، سائق يشعل النيران في شقة شقيقته لتلتهم النيران زوجها ونجلها وإصابة شقيقته بحروق متفرقة في الجسم بمنطقة عين شمس.

وقالت أحد شهود العيان علي واقعة الحريق، إن السائق قام بإلقاء زجاجات مولوتوف على منزل شقيقته في منطقة عين شمس، ادي ذلك الي احتراق المنزل ومصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين.

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زوج شقيقته وابنها ماتوا محروقين

 

حالة من عدم الإدراك لما حدث..  يقول الحاج سيد أحد شهود العيان بالواقعة: إن أول شخص لقي مصرعه لجأ لإلقاء زوجته و طفله من الطابق الثالث خوفا عليهما من النار، بعدها قام بإلقاء نفسه من الطابق الثالث لقي مصرعه في الحال ولا تزال زوجته وطفله في حالة خطرة بالمستشفى.

‏وتابع زوج شقيقة المتهم وابنها ماتوا حرقا ، بعدها سيطرا هو والجيران على النيران لكن مشهد الأب وهو يحتضن طفله والنيران في جسدهما لم يفارق ذاكرتي.

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الميراث و٣٠ ألف جنيه

 

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط المتهم، حيث وجهت له النيابة العامة تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، ‏وأقر المتهم في اعترافه أمام جهات التحقيق انه ارتكب الواقعة بسبب الخلاف على الميراث و٣٠ الف جنيه ، واشار خلال التحقيق معه انه أحضر زجاجة بنزين وقام باضرام النيران في باب شقة شقيقته بعين شمس ، لتلتهم النيران جسد شقيقته التي ترقد بين الحياة والموت وتحرق أيضا جسد زوجها ونجلها اللذان لقيا مصرعهما حرقا.

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البداية

‏تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغاً بنشوب حريق داخل شقة بدائرة القسم ، مما ادي إلى مصرع أب ونجله واصابه الزوجة جميعهم بحروق، ‏و وجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بسرعة انتقال رجال المباحث إلى مكان البلاغ لكشف ملابساته وضبط مرتكب الواقعة، ‏وتبين من التحريات وجمع المعلومات ان المتهم يعمل سائق 42 عاما وراء ارتكاب الجريمة تم ضبطه ، واقر بارتكاب الواقعة بسبب الخلاف على الميراث و٣٠ الف جنيه وتولت النيابة التحقيق.

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