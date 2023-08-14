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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ملياش حياة بعد كدا| رحلة طالبة الـ51% في الثانوية تنتهي من الدور الخامس

أرشيفية
أرشيفية

استمعت جهات التحقيق بالمطرية، لأقوال أهل طالبة أقدمت على إنهاء حياتها بالقفز من الطابق الخامس لحصولها على 51 % في نتيجة امتحانات الثانوية العامة.

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بسبب النتيجة ..

حيث أكد أهل الفتاة، أنها عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة وتحطم حلمها في دخول إحدى كليات القمة دخلت في حالة نفسية سيئة وحاولوا كثيرا إخراجها منها إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل وأنهم لا يشتبهون جنائيا في وفاة ابنتهم.  

كما تبين أنها ألقت بنفسها من الطابق الخامس فأصيبت بكسور متفرقة في الأضلع والقفص الصدري وكسر بالجمجمة.

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البداية..

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بوجود جثة بأحد شوارع منطقة المطرية، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثرت على جثة فتاة مصابة بكدمات وكسور بمختلف أنحاء الجسم.

وكشفت التحريات أن الفتاة عمرها 16 سنة، طالبة ثانوية وبعد ظهور النتيجة تبين حصولها على مجموع 51 % فانتابتها حالة نفسية سيئة منذ حينها لعدم قدرتها على الالتحاق بالكلية التي كانت تريدها، فقامت بإلقاء نفسها من الطابق الخامس، وتم نقل الجثة للمشرحة، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات، وسؤال شهود العيان، كما قام رجال المباحث بالاستماع لأقوال والدتها وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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