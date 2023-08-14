الحوجة وحشة يا بيه.. خلص على الموظفة بطفاية السجاير بعد كلمة منها

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عامل لاتهامه بـإنهاء حياة موظفة لسرقتها في منطقة حدائق القبة لجلسة 22 أغسطس الجاري.

اعترافات المتهم..

كشفت مناظرة نيابة حدائق القبة لجثة المجني عليها أنها توفيت نتيجة تلقيها عدة ضربات مميتة في الرأس والعنق،و أدلى المتهم باعترافات تفصيلية مؤكدا انه قتلها وسرق هاتفها المحمول ومبلغ مالي 800 جنيه.

وأكد المتهم أنه لم يغتصب المجني عليها أو يحاول اغتصابها، وسرد كيف ارتكب جريمته وقال بإنه يوم الواقعة توجه إلى الشركة لطلب عمل وتقابل مع المجني عليها التي أخبرته أن الشركة لا تحتاج في الوقت الحالي إلى عمال أو موظفين وطلبت منه الانصراف كونها بمفردها داخل الشركة.

وتابع المتهم، أنه نظرا لمروره بحالة مادية سيئة طلب من المجني عليها أن تعطيه بعض الأموال ولكنها رفضت فهجم عليها ثم سرق هاتفها المحمول وعند مقاومتها ضربها بـ طفاية سجائر" كانت موجودة على المكتب على رأسها فسقطت أرضا ثم جثم عليها وواصل ضربها في رأسها ولم يغتصبها ثم سرق مبلغ 800 جنيه وهاتفها المحمول.

البداية..

تلقت مباحث قسم شرطة حدائق القبة،بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شابة داخل شركة بدائرة القسم، وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة موظفة تدعى "ف. ا."، 32 سنة، وبها إصابات طعنية وجرح بالرقبة، وكشفت التحريات قيام مجهول بدخول الشركة مسرح الجريمة وقتل المجني عليها.

