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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

محمد صلاح يمنع طلاق زوجين في الإسماعيلية.. القصة كاملة

محمد صلاح
محمد صلاح

 محمد صلاح ..  قالت وفاء قطب، أصغر مأذونة شرعية، إنها تتعرض للعديد من المواقف سواء عند الزواج أو الطلاق، وشاركت أحد المواقف الطريفة لزوجين قررا الطلاق، ولكن ما حدث كان مختلفا وغير متوقع بالنسبة لها.

محمد صلاح يمنع طلاق زوجين في الإسماعيلية.. والمأذونة توجه رساله له

 

محمد صلاح

 

وأوضحت وفاء قطب، خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة "سي بي سي"، أن زوجين ذهبا إليها؛ للقيام بإجراءات الطلاق، وكانت حالتهما شديدة الصعوبة، وصادف بنفس الوقت، عرض أحد الماتشات التي كان يلعب بها محمد صلاح.

ولمتابعة المزيد حول كيف منع محمد صلاح منع زوجين من الطلاق .. تابع الفيديو جراف التالي:

محمد صلاح وفاء قطب أصغر مأذونة شرعية المواقف سواء عند الزواج أو الطلاق إحدى المواقف الطريفة لزوجان قررا الطلاق

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