محمد صلاح يمنع طلاق زوجين في الإسماعيلية.. والمأذونة توجه رساله له

قالت وفاء قطب، أصغر مأذونة شرعية، إنها تتعرض للعديد من المواقف سواء عند الزواج أو الطلاق، وشاركت إحدى المواقف الطريفة لزوجان قررا الطلاق، ولكن ما حدث كان مختلفا وغير متوقعا بالنسبة لها.

وأوضحت وفاء قطب، خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة "سي بي سي"، أن زوجين ذهبا إليها؛ للقيام بإجراءات الطلاق، وكانت حالتهما شديدة الصعوبة، وصادف بنفس الوقت، عرض أحد الماتشات التي كان يلعب بها محمد صلاح.

وأضافت: أثناء جلوس الزوجين معها، سمعوا هتافا بالخارج بعد هدف أحرزه صلاح، وعلى الفور خرجا ولم يكملا إجراءات الطلاق، واتجها للخارج؛ ليشاهدا الهدف الذي أحرزه محمد صلاح.

ما حصلش طلاق بسبب محمد صلاح

ووجهت رسالة إلى محمد صلاح، قائلة: «بسببك في 2 ما اتطلقوش"، معقبة: "محمد صلاح منع حدوث طلاق لزوجين بمحافظة الإسماعيلية".