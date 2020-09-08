شاهد.. أول مأذونة في مصر تعقد قران زميلة المهنة بعد 9 سنوات صداقة

قالت أمل سليمان، أول مأذونة فى مصر، إنها بدأت العمل كمأذون شرعى منذ 13 عاما، مشيرة إلى أنها تعتبر أول مأذونة شرعية فى مصر والوطن العربي.





وأضافت "أمل" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سي"، أن هناك زميلة لها بالمهنة تدعى وفاء وكانت تريد أن تكون مثلها، موضحة أنه جرى تبادل مكالمات هاتفية كثيرة بينهما حتى نشأت صداقة وتعاون فى العمل.





وتابعت أن "وفاء" تولت منصب مأذونة شرعية بعد خمس سنوات أو أكثر، بعد مجهودات وتنافس مع رجال أخرين بتلك المهنة وبعد تشجيعها المستمر لها، لافتة إلى أنها كانت دائما بمثابة الأخت الكبيرة لها.





قيامها بعقد القران لها. وأشارت إلى أن "وفاء" نحجت كمأذونة فى الإسماعيلية نجاحا كبيرا، حيث إنها محبوبة هناك، متابعة أنها تزوجت يوم 1/9 من هذا العام وكنت اتفقت معها على



