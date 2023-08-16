كلية الدراسات الأفريقية العليا تعلن شروط القبول لدبلوم نظم المعلومات الجغرافية |تفاصيل

أعلن الدكتور عطية طنطاوى عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا ، عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالدراسة للعام الجامعي 2023_2024 .

وقال الدكتور عطية طنطاوى ، تعلن كلية الدراسات الإفريقية العليا عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بالدراسة للعام الجامعي 2023_2024 بجميع البرامج (الدبلوم التخصصي - الماجستير - الدكتوراه - الدبلومات المهنية) بأقسام الكلية الستة (التاريخ الجغرافي - السياسة والاقتصاد - اللغات الإفريقية - الموارد الطبيعية- الأنثروبولوجيا).

شروط القبول لدبلوم نظم المعلومات الجغرافية ( المهنى و الأكاديمى )

يقبل القسم دفعة جديدة من خريجى جميع الكليات و المعاهد العليا و التخصصات فى الجامعات المصرية و العربية و الحكومية و الخاصة الحاصلين على الليسانس و البكالوريوس.



شروط القبول للدبلوم المهني إدارة الأزمات و الصراعات

يقبل الحاصلين على مؤهل عال معترف به من الجامعات المصرية أو الأجنبية أو ما يعادلها مع استكمال المستندات و الإجراءات المطلوبة.

وتواصل جامعة القاهرة فعاليات معسكر القيادة الفعالة الأول "تطوير الوعي الوطني"، والذي يقام تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، في إطار مشروع الجامعة لتطوير العقل المصري وبناء جيل جديد من الشباب يمتلك عقلًا علميًا وطنيًا، وفي ضوء حرص الجامعة على رفع درجة وعي طلابها وإدراكهم لأهمية المشاركة الإيجابية في صناعة مستقبل الوطن، وتأهيلهم لخدمة مجتمعهم على الوجه الأكمل.

واستضافت الجامعة في خامس لقاءات المعسكر الكاتب الصحفي عبد السلام فاروق الكاتب الصحفى ومدير تحرير جريدة الأهرام المسائي، بحضور الدكتور عبد الله التطاوي المستشار الثقافي لرئيس جامعة القاهرة، والدكتور مجدي عمر مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور محمد منصور هيبة المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، ومنسقي الأنشطة الطلابية، وطلاب من أجل مصر المشاركين في معسكر القيادة الفعالة.

وتأتي هذه اللقاءات، في إطار مشروع فكرى تتبناه جامعة القاهرة برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، لتطوير الوعي الوطني كجزء من تطوير العقل المصري وبناء مجتمع جديد قائم على التفكير العلمي.