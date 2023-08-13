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رئيس التحرير
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كليات جامعة القاهرة تعقد ملتقيات توظيف.. ودار العلوم: تنظيمها في إطار ربط الدراسة الأكاديمية بسوق العمل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

عميد دار العلوم: 

ورش عمل حول مهارات التدريس الحديثة وإعداد المحتوى الرقمي

كلية الصيدلة: نفتح مسارا جديدا للطلاب للمضي قدما في مهنتهم
 

تسعى جامعة القاهرة إلى تنظيم ملتقيات توظيف تتماشى مع توجهات الدولة المصرية في بناء إنسان متسلح بالوعي والمعرفة والكفاءة، والمساهمة في إعداد خريج قادر على المشاركة في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال ريادة الأعمال، وربط خريجي الكليات بجهات التوظيف، وبناء شراكات مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لخلق فرص العمل المختلفة

ومن بين كليات الجامعة، تنظم كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، ، ملتقى توظيفي وريادة الأعمال "من أجل مصر"، خلال الفترة من 15 أغسطس إلى 17 سبتمبر 2023، وذلك ضمن فعاليات احتفالية الكلية بمرور 150 عامًا على إنشائها.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم، إن الملتقى التوظيفي للكلية يأتي في إطار تشجيع جامعة القاهرة لمبادرات التشغيل والتدريب، وربط الدراسة الأكاديمية بسوق العمل، وتنمية مهارات الطلاب، مشيرًا إلى أن الملتقى يتضمن تنظيم عدد من ورش العمل من بينها ورشة حول مهارات التدريس الحديثة وإعداد المحتوى الرقمي، والإدارة الاحترافية، وأساسيات العمل الصحفي والإعلام الرقمي، وتنمية الموارد البشرية، ومهارات تعليم العربية للناطقين بغيرها، وورشة التخطيط الاستراتيجي، وأساسيات العمل الحر، وورشة ريادة الأعمال، والتسويق الإلكتروني للمشروعات الناشئة، ومهارات التدقيق اللغوي وتحقيق التراث.

وأضاف عميد كلية دار العلوم، أن الملتقى التوظيفي للكلية يتضمن عدة نماذج محاكاة مثل نموذج محاكاة مدرسة دولية، ونموذج محاكاة صحيفة قومية، ونموذج محاكاة قناة فضائية، ونموذج محاكاة مجمع اللغة العربية.
 

وفى نفس السياق، أعلنت الدكتورة غادة عبد الباري عميدة كلية الصيدلة جامعة القاهرة، عن تنظيم معرض التوظيف السادس عشر “معرض مهني SUSTx”، وفي إطار حرص الكلية على تحقيق الاستفادة الكبيرة من المعرض , 

وأضافت الدكتورة غادة عبد الباري، تهدف كلية الصيدلة جامعة القاهرة من خلال ملتقى التوظيف فتح مسار جديد للطلاب؛ للمضي قدما في مهنتهم، بالتعاون مع شركات وصناعات الأدوية الشهيرة، وحل مشكلة البطالة، حيث يمكن  العثور على فرصة عمل مناسبة، من خلال الشركات العديدة الوطنية والمتعددة الجنسيات المشاركة في معرض التوظيف السادس عشر.

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بشرى لطلاب الثانوية العامة في تنسيق الجامعات الأهلية 2023

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عميد دار العلوم: ورش عمل حول مهارات التدريس الحديثة وإعداد المحتوى الرقمى

على الجانب الآخر، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فوز فريق طلابي من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجائزة الفريق إبراهيم سليم في مجالي الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وذلك خلال مشاركتهم في المسابقة التي نظمتها الكلية الفنية العسكرية الدولية.

ومن جهته، قال الدكتور رضا عبد الوهاب عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، إن الكلية تحرص على تخريج جيل جديد من المبدعين في مجالات الرقمنة والحاسب الآلي والأمن السيبراني، وتؤهلهم لمواكبة المستجدات في هذه التقنيات؛ مما يعود بالنفع على المجتمع، ويزيد من قدرتهم على المنافسة في أسواق العمل المحلية والدولية، مؤكدًا أن الكلية تولي اهتمامًا بالمشاركة في المسابقات المختلفة في كافة مجالاتها وتحظي بالدعم اللامحدود الذي يقدمه الدكتور محمد عثمان الخشت للكلية.

جامعة القاهرة

وقدم الدكتور محمد الخشت، التهنئة للطلاب الفائزين بالمسابقة لتميزهم وحصولهم على المراكز الأولي.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن الجامعة تحرص على تنمية روح الابتكار والإبداع  لدى أبنائها، وتشجعهم على المشاركة في المسابقات الدولية والمحلية، والتواصل مع أقرانهم من جميع أنحاء العالم، بما يسهم في تميزهم وكفاءتهم وقدرتهم على المشاركة الفعالة والمشرفة في المسابقات المختلفة سواء العلمية أو الثقافية أو الرياضية، وتمكنهم من الحصول على مراكز متقدمة والفوز بجوائزها.

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