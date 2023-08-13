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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بشرى لطلاب الثانوية العامة في تنسيق الجامعات الأهلية 2023

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

يترقب طلاب الثانوية العامة 2023، انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية،  الذي سينطلق الفترة المقبلة وتعلن عن موعد انطلاقه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 
 

تنسيق الجامعات الأهلية 2023 

مؤشرات تنسيق الجامعات 2023 .. ولا يستثني من ذلك تنسيق الجامعات الأهلية،  حيث أنه قد يكون هناك توجه لخفض تنسيق الجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة 2023.
 

مؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية 

قال الدكتورعاصم حجازى أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة  ،  من المتوقع أن يكون الانخفاض كبيرا هذا العام نظرا لدخول العديد من الجامعات الأهلية الجديدة في التنسيق في العام الحالي وهو ما يتيح المزيد من الفرص والمزيد من المقاعد والتي ستؤدي بالضرورة للنزول بالحد الأدنى للقبول لاستيعاب العدد المطلوب من الطلاب

تعرف على خطوات الالتحاق بـ الجامعات الأهلية 


1-  يقوم الطلاب بالدخول علي موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الانترنت من خلال الرابط التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

2- الدخول والضغط علي رابط “التسجيل بالجامعات الأهلية”.

3- يقوم الطالب بتسجيل رغباته فى الجامعات الأهلية المختلفة باستخدام رقم الجلوس والرقم السري لشهادة الثانوية العامة.

4-  يقوم الطالب بطباعة الرغبات وايصال التقديم.

5- ولمزيد من المعلومات يجب علي جميع الطلاب مراعاة ومتابعة التعليمات التي يصدرها المكتب و التي ترد على موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت.

الحدود الدنيا لـ تنسيق الجامعات الأهلية المقررة للقبول بكليات الجامعات الأهلية العام الماضى 

الطب 82%.

طب الاسنان 80%.

العلاج الطبيعى 78%.

الصيدلة 74%.

الطب البيطري 70%.

الهندسة 68%.

علوم الحاسب 62%.

العلوم الأساسية 55%.

التكنولوجيا الحيوية 55%.

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